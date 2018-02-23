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الرئيسية | خارج الحدود | 530 مغربيا طلبوا اللجوء إلى إسبانيا خلال 2017

530 مغربيا طلبوا اللجوء إلى إسبانيا خلال 2017

530 مغربيا طلبوا اللجوء إلى إسبانيا خلال 2017
هسبريس - إفي
الجمعة 23 فبراير 2018 - 14:13

طلب 530 مغربيا اللجوء في إسبانيا العام الماضي زاعمين تعرضهم لملاحقات بسبب أفكارهم أو ظروفهم الأثنية أو الجنسية، بحسب بيانات ما تزال غير رسمية لوزارة الداخلية الاسبانية أطلعت عليها (إفي).

ويمثل الرقم 11% من عدد المغاربة الذين وصولوا إلى سواحل إسبانيا بشكل غير قانوني (أربعة آلاف و809 أشخاص)، بحسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

يذكر أن عدد طالبي اللجوء المغاربي منخفض مقارنة بجنسيات أخرى مثل الفنزويليين (10 آلاف) والسوريين (أربعة آلاف و300) أو القادمين من دول تشهد نزاعات مثل كولومبيا وأوكرانيا.

وكان عدد طالبي اللجوء من المغاربة إلى إسبانيا في عام 2016 (345) وفي 2015 (413)، بحسب بيانات رسمية لوزارة الداخلية الاسبانية.

وفي عام 2016، منحت السلطات الاسبانية لعشرة مغاربة اللجوء السياسي في حين منحت لـ206 آخرين وضع "حماية مدعومة".

ويوفر كلا الوضعين منحهم وثيقة سفر وإذن عمل وإقامة والحصول على دعم لعدة شهور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - fes driver الجمعة 23 فبراير 2018 - 14:42
لو كان بإمكان كل من لا يتوفر على كرسي بالمدرسة للأبناء و لا سرير لمريض له و شغل لإبن درس حتى تحصل على شواهد تخول له دخول سوق الشغل لطلبوا جميعا حق اللجوء لن اسميه السياسي و لكن اللجوء الإجتماعي او المعيشي.
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43
2 - omaima الجمعة 23 فبراير 2018 - 15:05
530 راها قليلة خص كع طبقة فقيرة او حتى متوسطة شعب كولو او صافي يخوي لبلاد وطالب اللجوء كرامة الاجتماعية و معيشي بلادي شي عطياه او شي زوياه الله يرض بيها
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26
3 - Vérité الجمعة 23 فبراير 2018 - 15:15
Si tous les marocains peuvent demander de l'asile ils le feront sans hésitation. Car al mekhzan a transformé la vie des marocains en enfer par la répression et les abux des droits de l'homme. C'est ça la triste vérité.
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20
4 - كمال الجمعة 23 فبراير 2018 - 15:24
فالنغادر جميعنا ونترك العياشه لوحدهم. والسلام
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22
5 - حمو الجمعة 23 فبراير 2018 - 16:44
والله حتى انا ماكرهت يعطيوني اللجوء أو الحماية المدعومة لأن العيش في المغرب في ظل الحكومة الحالية والتوجه العام للدولة للقضاء على التعليم والصحة و عدم الزيادة في الأجور و الغلاء و الفساد والحكرة الخ كلها عوامل تدفع بالإنسان أن يهاجر من المغرب بصفة نهائية.
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7
6 - مواطن يحب وطنه الجمعة 23 فبراير 2018 - 16:56
اللهم احفظ مغربنا العزيز نحب وطننا حتى ولو نحن فقراء عاش مليكنا محمد السادس ابى من ابى وكره من كره
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-19
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