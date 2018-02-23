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كُتّاب وآراء
530 مغربيا طلبوا اللجوء إلى إسبانيا خلال 2017
طلب 530 مغربيا اللجوء في إسبانيا العام الماضي زاعمين تعرضهم لملاحقات بسبب أفكارهم أو ظروفهم الأثنية أو الجنسية، بحسب بيانات ما تزال غير رسمية لوزارة الداخلية الاسبانية أطلعت عليها (إفي).
ويمثل الرقم 11% من عدد المغاربة الذين وصولوا إلى سواحل إسبانيا بشكل غير قانوني (أربعة آلاف و809 أشخاص)، بحسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).
يذكر أن عدد طالبي اللجوء المغاربي منخفض مقارنة بجنسيات أخرى مثل الفنزويليين (10 آلاف) والسوريين (أربعة آلاف و300) أو القادمين من دول تشهد نزاعات مثل كولومبيا وأوكرانيا.
وكان عدد طالبي اللجوء من المغاربة إلى إسبانيا في عام 2016 (345) وفي 2015 (413)، بحسب بيانات رسمية لوزارة الداخلية الاسبانية.
وفي عام 2016، منحت السلطات الاسبانية لعشرة مغاربة اللجوء السياسي في حين منحت لـ206 آخرين وضع "حماية مدعومة".
ويوفر كلا الوضعين منحهم وثيقة سفر وإذن عمل وإقامة والحصول على دعم لعدة شهور.