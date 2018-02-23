قتل شخصين في إطلاق نار وسط زيوريخ السويسرية

هسبريس - متابعة

قالت الشرطة السويسرية، إن شخصين قتلا في حادث إطلاق نار، لكن تمت السيطرة على الوضع عقب الحادث، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت رويترز أنه لا توجد تفاصيل عن ملابسات الحادث، لكن الوضع تحت السيطرة، وأنه لا يوجد أي خطورة على المواطنين.

وكانت وسائل إعلام سويسرية أشارت، في وقت سابق إلى أن الحادث وقع بالقرب من محطة القطار في مدينة زيوريخ.