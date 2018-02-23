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كُتّاب وآراء
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قتل شخصين في إطلاق نار وسط زيوريخ السويسرية
الجمعة 23 فبراير 2018 - 15:30
قالت الشرطة السويسرية، إن شخصين قتلا في حادث إطلاق نار، لكن تمت السيطرة على الوضع عقب الحادث، بحسب وكالة رويترز.
وذكرت رويترز أنه لا توجد تفاصيل عن ملابسات الحادث، لكن الوضع تحت السيطرة، وأنه لا يوجد أي خطورة على المواطنين.
وكانت وسائل إعلام سويسرية أشارت، في وقت سابق إلى أن الحادث وقع بالقرب من محطة القطار في مدينة زيوريخ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - mellouk الجمعة 23 فبراير 2018 - 15:50
Fusillade Zurich,La police de la ville de a confirmé qu'il y avait des morts près de la gare station de Zurich.selon des témoins oculaires,deux hommes avaient été abattus devant une filiale de la banque UBS et que les deux étaient probablement décédés.
2 - مهاجر من ألمانيا الجمعة 23 فبراير 2018 - 16:34
السويسريين أكبر العنصريين كنت أدرس في الجامعة و كان المحاضر lecturer يقول لي عد الى بلدك حيت توجد الصحراء...حتى تعاملهم مع اللاجئين سيئ.... اللاجئ يحكم عليه بالسجن ثم يرحل إلى بلده ...
3 - أشرف وجدة الجوهرة الجمعة 23 فبراير 2018 - 16:48
إذا كان عربي فهو إرهابي وإذا كان سويسري او أمريكي فهو مريض نفسيا
هذه هي عقلية الغرب ضد اي قتل او إصابات
لتشويه سمعة الإسلام
هذه هي عقلية الغرب ضد اي قتل او إصابات
لتشويه سمعة الإسلام
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