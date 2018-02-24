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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | كبار قادة السعودية والإمارات وقطر يلتقون بترامب

كبار قادة السعودية والإمارات وقطر يلتقون بترامب

كبار قادة السعودية والإمارات وقطر يلتقون بترامب
هسبريس - رويترز
السبت 24 فبراير 2018 - 14:18

قال مسؤولون أمريكيون إن كبار قادة السعودية والإمارات وقطر سيلتقون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهرين المقبلين وسط جهود واشنطن لحل خلاف بين الجيران في الخليج.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعتزمون جميعا القيام بزيارة ترامب في مارس وأبريل المقبلين.

وأضاف المسؤول أن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط وإيران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد اليعقوبي السبت 24 فبراير 2018 - 14:53
امريكا تقسم العرب الى شقين لحماية مصالحها و مصالح الصهاينة وتبيع لهم السلاح و الوهم لكل شق ثم تجمعهم تارة اخرى لمحاربة (اعلاميا) عدوهم المشترك (ايران) لتبيع لهم السلاح مرة اخرى.
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29
2 - كولشي زين السبت 24 فبراير 2018 - 15:03
زوزو ترامب وبعد الزيارة طوفوا بالبيت اﻷبيض وادعوا معنا....؟؟؟؟
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44
3 - aka bouzalim السبت 24 فبراير 2018 - 15:08
هو من فرق بينكم يارعات الابل وينهب ترواتكم واخونكم المسلمين تمزقهم الحروب ونسائهم واطفالهم يموتون بالجوع في سويا العراق فلسطين... مادا تقولون امام الله؟
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38
4 - Aisa السبت 24 فبراير 2018 - 15:35
سيقول لهم ترامب من سيدفع منكم اكثر من مليارات او الترليون دولار ساضمنه ، والشرط الثاني القدس عاصمة لاسراءيل للابد ،
واذ لم تتفقو معي فان ايران ستهاجمكم وانا متاكد.
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33
5 - خالد السبت 24 فبراير 2018 - 15:52
لان امريكا حققت مبتغاها من هذا الشقاق لم يعد للخصام جدوى .صافي لعاقى داها سي تروم
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19
6 - حسن المغترب السبت 24 فبراير 2018 - 16:26
اللهم كثر من امثال الترامب، حتى يستنفد جميع اموال عربان لانهم عاتو في الارض فسادا
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