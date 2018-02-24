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مقتل 18 جنديا أفغانيا في هجوم لمسلّحي طالبان
قتل ما لا يقل عن 18 جنديا وأصيب اثنان آخران في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية بمحافظة فرح شرقي أفغانستان، بحسب ما ذكره لـ(إفي) مصدر رسمي.
وهاجمت مجموعة مسلحة قاعدة في منطقة بالا بالوك الساعة 3.00 بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن مواجهات بين طالبان وقوات الأمن، بحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع، الجنرال دولت وزيري.
ونتيجة لذلك، قتل 18 عسكريا وأصيب اثنان آخران، في حين سقط عدد كبير من القتلى في صفوف المسلحين، بحسب وزيري، دون توضيح تفاصيل حول القتلى بين طالبان.
وأعلنت طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد في موقع (تويتر) تبني الهجوم مشيرة إلى أسر جنديين اثنين على قيد الحياة وضبط أسلحة وسيارات.
وتسيطر الحكومة الافغانية على 57% فقط من اراضي البلاد في ظل تزايد نفوذ المسلحين منذ انتهاء بعثة حلف شمال الاطلسي (الناتو) القتالية في أفغانستان في يناير 2015.