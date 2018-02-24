24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0012:4615:5218:2319:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. العربي يتمسك بحلم المونديال مع المنتخب المغربي (5.00)

  2. اعتقال بوعشرين يثير موجة جدل وانتقادات لاقتحام مقر "أخبار اليوم" (5.00)

  3. "قطاع طرق" يصيبون لعنصر وزير الداخلية السابق في "الأوطوروت" (5.00)

  4. الباسك يطالب "يويفا" بحلول للعنف في كرة القدم (5.00)

  5. ردّ قلبي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 18 جنديا أفغانيا في هجوم لمسلّحي طالبان

مقتل 18 جنديا أفغانيا في هجوم لمسلّحي طالبان

مقتل 18 جنديا أفغانيا في هجوم لمسلّحي طالبان
هسبريس - افي
السبت 24 فبراير 2018 - 12:34

قتل ما لا يقل عن 18 جنديا وأصيب اثنان آخران في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية بمحافظة فرح شرقي أفغانستان، بحسب ما ذكره لـ(إفي) مصدر رسمي.

وهاجمت مجموعة مسلحة قاعدة في منطقة بالا بالوك الساعة 3.00 بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن مواجهات بين طالبان وقوات الأمن، بحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع، الجنرال دولت وزيري.

ونتيجة لذلك، قتل 18 عسكريا وأصيب اثنان آخران، في حين سقط عدد كبير من القتلى في صفوف المسلحين، بحسب وزيري، دون توضيح تفاصيل حول القتلى بين طالبان.

وأعلنت طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد في موقع (تويتر) تبني الهجوم مشيرة إلى أسر جنديين اثنين على قيد الحياة وضبط أسلحة وسيارات.

وتسيطر الحكومة الافغانية على 57% فقط من اراضي البلاد في ظل تزايد نفوذ المسلحين منذ انتهاء بعثة حلف شمال الاطلسي (الناتو) القتالية في أفغانستان في يناير 2015.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - آسفي السبت 24 فبراير 2018 - 12:47
طالبان هي سبب صقوط الاتحاد سوفياتي عندما كان يوحاربها كانت تدعمو امريكا والعكس اليوم تدعمه روسيا لمحاربة أمريكا وحلفائها .هادا مايوسما لحروب بلواكلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.