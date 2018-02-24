العثور على 400 جثة لـ"دواعش" وسط الموصل

هسبريس - د.ب.أ

أعلن الدفاع المدني العراقي، اليوم السبت، العثور على 400 جثة لعناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في منطقة الشهوان، وسط الموصل القديمة، 400 كم شمال بغداد.

وقال المقدم سمير سالم من مديرية الدفاع المدني في الموصل، في تصريح صحافي اليوم، إن "فريق الدفاع المدني عثر خلال عملية رفع الانقاض في منطقة الشهوان في الساحل الأيمن للموصل على غرفة ضمت 400 جثة من عناصر داعش قتلوا على يد القوات الأمنية خلال تحرير المنطقة".

وأضاف: "تم انتشال الجثث من قبل فرق دائرة صحة نينوى ودفنها في مقابر الموصل من أجل تنظيف منطقة الشهوان واعادة السكان إليها".

على صعيد آخر، أفاد مصدر في قيادة شرطة نينوى، اليوم، بمقتل ثلاثة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في قضاء مخمور، 50 كم جنوب شرق الموصل.

وقال الرائد سلام العكيدي إن "القوات الاتحادية صدت هجوما لداعش على قطعاتنا في قضاء مخمور؛ ما أسفر عن قتل ثلاثة من عناصر داعش".

وأضاف أن "القوات الأمنية أغلقت منافذ القضاء، وبدأت حملة مداهمة وتفتيش للبحث عن متسللين داخل القضاء".