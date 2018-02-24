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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقالات تخيم على حملة انتخابات الرئاسة المصرية

اعتقالات تخيم على حملة انتخابات الرئاسة المصرية

اعتقالات تخيم على حملة انتخابات الرئاسة المصرية
هسبريس - إفي
السبت 24 فبراير 2018 - 15:40

انطلقت اليوم حملة الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة الشهر القادم، والتي يبدو فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قريبا من الفوز بسهولة بفترة ولاية ثانية بعد انسحاب معارضيه من السباق.

وينافس السيسي في الانتخابات، رئيس حزب الغد الليبرالي موسى مصطفى موسى الذي ترشح في الدقائق الاخيرة للانتخابات، حتى بعد تأييده في وقت سابق للسيسي.

ولم يكن موسى من الوجوه المعروفة وكذلك حزبه الذي يفتقد للشعبية أو التنظيم، ولذلك سيجري حملته الانتخابية حتى 23 مارس بموارد محدودة.

وأكد موسى في مقابلة نشرتها صحيفة (الشروق) أن وسائل الاعلام تقدم مساحة متكافئة للمرشحين وأنه يتلقى تغطية إعلامية أكثر من السيسي لأن الاخير "لا يحتاجها".

وكانت الحملة الانتخابية لتأييد السيسي الذي تولى السلطة في 2014 قد بدأت قبل موعدها مع انتشار لافتات مؤيدة له في الشوارع الرئيسية بالقاهرة منذ أسابيع.

ولن يكون من الصعب على السيسي الفوز بفترة ولاية ثانية بعدما فاز في 2014 بنسبة 96% من الاصوات، ولكن الانظار ستتجه لنسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي طالبت المعارضة بمقاطعتها.

ودعت شخصيات سياسية معروفة بينها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لمقاطعة الانتخابات على اعتبار أنها لا تتوافر فيها الضمانات اللازمة أو مرشحين كافيين.

ووصفت عدة منظمات محلية ودولية الانتخابات بـ"المهزلة" بعد إقصاء المعارضين الذين كانوا يسعون للترشح في الانتخابات، وكذلك قمع الاصوات المعارضة وآخرهم المرشح الرئاسي السابق المنتمي للتيار الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح الذي اعتقل بتهمة انتقاد الحكومة في مقابلة تلفزيونية.

وحثت الأمم المتحدة السلطات المصرية على ضمان عملية انتخابية "ذات مصداقية وشاملة وسلمية تشاركية"، بعد اعتقال رئيس اركان الجيش الاسبق سامي عنان، الذي كان يسعى لخوض الانتخابات.

واتهمت القوات المسلحة عنان باعلان ترشحه قبل الحصول على تصريح منها، و"تزوير" أوراق من أجل الترشح للانتخابات ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب من خلال انتقاده لدور القوات المسلحة في البلاد.

وقبلها اعتقل العسكري أحمد قنصوة في دجنبر الماضي وأدين بالسجن ست سنوات، بعد ظهوره في مقطع فيديو وأعلان نيته خوض الانتخابات.

ومن غير المسموح للعسكريين في مصر بالتعبير عن ارائهم السياسية، ولكن كل الحكام في البلاد منذ 1952 جاءوا من القوات المسلحة، عدا الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي ظل عاما واحدا في السلطة قبل أن يتدخل الجيش للإطاحة به.

وتراجع رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق أيضا عن خوض الانتخابات وسط حديث عنه أنه تعرض لضغوط لإثنائه عن منافسة السيسي.

وأخيرا أعلن السياسي المعارض خالد علي عن عدم خوض الانتخابات بعد اعتقال عنان وبعد رصد "مخالفات" ضد حملته.

وتجري الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 26 و27 و28 من مارس المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ولد لفقيه بنصالح السبت 24 فبراير 2018 - 15:59
السيسي إدا إستمر في إعتقال المعارضين في مصر سيجد نفسه وحيدا وكل الشعب المصري في السجن هل سمعتم عن دالك الحاكم الدي إعتقل شعبه فلم يجد من يحكم
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31
2 - الوطنية السبت 24 فبراير 2018 - 16:03
موسى هذا دخل فقط لاجل إضفاء المصداقية على الانتخابات ومساعدة السيسي على الفوز لان هذا الاخير كان يساند السيسي سابقا فكيف يدخل ضده حاليا ء؟ اكبر متقني التمثيل المسرحي السياسي هم العرب
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24
3 - عبد الله السبت 24 فبراير 2018 - 16:06
المرشح عبد الفتاح السيسي سيفوز في الانتخابات هذه المرة بدون شك ب 99,9% حتى المعتقلين سيصوتون للسيسي.أنها (الديمقراطية).لاحول ولا قوة الا بالله.
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28
4 - حسان الترغي السبت 24 فبراير 2018 - 16:08
عادت حليمة لعادتها القدبمة. السؤال هل سيحطم السيسي الرقم القياسي الذي في حوزة مبارك؟
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25
5 - توت خنخ آمون السبت 24 فبراير 2018 - 16:09
السيسي يذكرني بفرعون ،إما هو فرعون بعث من جديد ،أو هو حفيد لفرعون ،لأن فرعون قد إدَّعى أنه إلاه ،ذالك مثل السيسي الذي خولت له نفسه أنه معبود مصر أو بوذا الهندوس أو بقرة الهند فعلا هو بقرة
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24
6 - رضوان الداودي السبت 24 فبراير 2018 - 16:16
لماذا هذي المسرحية التي يطلقون عليها الانتخاب هل السيسي ابن مليكة يحتاج الى ترشح فالمؤسسات كلها تحت تصرفه الأمريكا وبني اسراىيل فرشو لهو البساط والورود لكي ينفد لهم كل ما يحتاجون
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14
7 - عمر السبت 24 فبراير 2018 - 16:19
السيسي الحصري رغما على الكل
الفرعون الصغير،وسيدك محمد مرسي في ااسجن،ان موعدك الصبح اليس الصبح بقريب
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-5
8 - martin pres du kiss السبت 24 فبراير 2018 - 16:25
...et poursuoi tt ce baratin puisque les indesirables qui commandent la communauté ARABE sont toujours a l'affut derriere d les sieges et les trones de gloire pour ecraser les peuples dejas pauvres et leur clouer les becs pour ne pas rouspiter et dire la parole juste..rien que pour satisfaire les juifs . les etats unis et les etats d'europe qui prennent les rennes des commandes de tous les gestes de nos leaders....et sous l'egide de la dimocratie a l'ARABE..l'Egypte sera sous l'emprise d'une deuxieme mandat de mr le dictateur qui ne finisse pas les arrestations et l'emprisonnement de tous ceux qui essaient de lui emboiter la marche...c'est une façon comme les autres pour rester a la tete....
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0
9 - ماسين السبت 24 فبراير 2018 - 16:29
باستثناء تونس هل هناكـ بلد واحد من المسمون بالدول العربية أقيمت فيه انتخابات نزيهة؟
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5
10 - مرسي الشرعي السبت 24 فبراير 2018 - 16:34
مهزلة جديدة في مصر أم الدنيا التي يحكمها انقلابي انتخابات رئاسية عبارة عن مسرحية كمدرسة المشاغبين .بطلها السيسي وحاشيته المنافقة والشعب الغبي.
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6
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