قوات مصرية وفرنسية تختتم تدريبات "كيلوباترا"

هسبريس ـ مُتابعة

اختتمت وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية التدريب البحري المشترك "كليوباترا 2018" والذى يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بنطاق البحر الأحمر.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد اركان حرب تامر الرفاعي، في صفحته في موقع فيسبوك، أن التدريب اشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة القتالية متمثلة في رمايات المدفعية السطحية بالذخيرة الحية ومكافحة الغواصات، والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تشكيلات إبحار نهارى وليلى وتمارين مواصلات وحق الزيارة والتفتيش، ومعركة تصادمية بين التشكيلات البحرية من خلال فتح مراكز قيادة وسيطرة مشتركة.

بدوره أشاد رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد، في نهاية التدريب، بعمق العلاقات المصرية الفرنسية وإنعكاس ذلك على التعاون العسكري بين البلدين في كافة المجلات.