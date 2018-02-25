جائزة مليون درهم تنتظر "صانع الأمل" بالإمارات

هسبريس ـ مُتابعة

أطلقت إمارة دبي الدورة الثانية من مبادرة "صناع الأمل"، التي تهدف إلى تكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية، ويسعى أصحابها إلى مساعدة الناس دون مقابل من مختلف انحاء العالم العربي.

وتستهدف المبادرة "أي شخص أو فريق أو جهة لديهم مبادرة أو مشروع خدمي أو تطوعي أو تعليمي أو صحي أو بيئي أو تعليمي أو تثقيفي أو توعوي أو تنموي يهدف إلى خدمة فئة أو شريحة خاصة في المجتمع والارتقاء بواقع العيش ضمن بيئة بعينها وتحسين جودة الحياة".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، إن "صناع الأمل في وطننا العربي هم صناع الحضارة وهم صناع المستقبل" ، مؤكداً أن "في كل إنسان بذرة خير.. وكل شخص لديه القدرة على المساهمة الإيجابية.. وصناعة الأمل في عالمنا العربي، هي مهمة حضارية".

وأشار إلى أن "هناك الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون بصمت من أجل إسعاد الآخرين دون أن ينتظروا أي مقابل...هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون الذين يستحقون التكريم".

وأضاف: "أدعو جميع أبناء وطننا العربي إلى الانضمام إلى رحلة الأمل والعطاء والبناء... كل واحد قادر على أن يعطي...ولديه ما يعطيه".

وتابع "سنعمل مع صناع الأمل وندعم رسالتهم الإنسانية، ونساعدهم على فعل الخير، ونبرزهم نماذج ونجوماً في مجتمعنا العربي".

وقالت اللجنة المنظمة للمبادرة ، :"يهدف التكريم المعنوي والمادي لصناع الأمل في الوطن العربي، إلى تسليط الضوء على جهودهم والتعريف بهم، بوصفهم أبطالاً حقيقيين في مجتمعاتهم، ومعظمهم جنود مجهولون لا يبحثون عن الشهرة. .

وأشارت اللجنة إلى تخصيص جائزة قدرها مليون درهم إماراتي للحائز على لقب "صانع الأمل"، بهدف تشجيع صناع الأمل لمواصلة عطائهم ودعم مشاريعهم ومبادراتهم كي يوسعوا دائرة نشر الأمل وكي يرتقوا بالخدمات والأعمال التي يقدمونها، بحيث تشمل فئة أكبر من المستفيدين.

ويمكن لأي شخص لديه مشروع أو مبادرة إنسانية أو تطوعية أو مجتمعية أو يعمل مع فريق أو مؤسسة ضمن هذا الإطار، في أي مكان في الوطن العربي أو العالم، الترشح لجائزة "صناع الأمل" في دورتها الثانية عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.

وسوف يمر المرشحون في تصفيات عدة قبل بلوغ التصفية النهائية، التي ستُقام في دبي، يخضع خلالها أوائل "صناع الأمل" لتقييم شامل، كما تتم متابعة مشاريعهم ومبادراتهم ودراستها بالوثائق والمستندات وبالاطلاع الميداني، قبل الإعلان أخيراً عن صانع الأمل الأول في حفل كبير يُقام في دبي في شهر أيار/ مايو المقبل.

وكانت مبادرة "صناع الأمل" قد دُشنت في دورتها الأولى في شهر فبراير من العام الماضي، وفاق عدد طلبات الترشيح، أفراداً ومجموعات تطوعية ومؤسسات إنسانية ومجتمعية، 65 ألف طلب من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وفازت بالدورة الاولى نوال الصوفي، حسب تصويت أعضاء لجنة التحكيم والجمهور في القاعة، وهي مغربية تقيم في أوروبا، وتسهم في انقاذ اللاجئين الذين يهربون بالبحر نحو أوروبا ويتعرضون للغرق.