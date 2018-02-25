سكتة قلبية تنهي حياة نجمة "بوليوود" كابور

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام هندية صباح اليوم الأحد أن نجمة بوليوود الأسطورية الممثلة سريديفي كابور، توفيت عن 54 عاما إثر تعرضها لسكتة قلبية.

وقال سانجاي كابور، شقيق زوجها لصحيفة "انديان اكسبريس"، إن النجمة المعروفة باسم سريديفي توفيت أمس السبت في مدينة دبي الاماراتية خلال حضورها حفل زفاف.

وشاركت سريديفي في عدد من الأفلام بلغات مختلفة من بينها التاميل والتيلوجو والمالايالامية والكانادا قبل أن تظهر في بوليوود عام 1978.

وانقطعت لمدة 15 عاما عن التمثيل منذ عام 1997، قبل أن تعود إلى الساحة مجددا في الفيلم الكوميدي الدرامي "انجليش فينجليش" في عام 2012.

وفي عام 2013، حصلت سريديفي على وسام بادما شري، رابع أعلى جائزة مدنية تكريمية في الهند.

وكتبت ممثلة بوليوود بريانكا شوبرا: "ليس لدي أي كلمات. خالص التعازي لكل من أحب سريديفي إنه يوم مظلم، ارقدي بسلام".

ونعى عمدة لندن، صادق خان، الذى قال إنه اجتمع مؤخرا مع سريديفى في الهند، على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ووصفها بانه "ممثلة ومنتجة موهوبة بشكل منقطع النظير".

وقد أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه لوفاة سريديفي ، وكتب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي " لقد صدمت لمعرفة نبأ وفاة سريديفي، لقد كانت ممثلة قديرة في مجال السينما، شملت مسيرتها الفنية عدة أدوار مختلفة. أقدم تعازي لأسرتها ومحبيها في هذه الساعة".

وكتب الرئيس الهندي رام ناث كوفيند " صدمت لمعرفة نبأ وفاة النجمة سريديفي . ملايين المعجبين مكلومون بسبب وفاتها ".

وكتب الممثل عامر خان "أشعر بالحزن لمعرفة نبأ وفاة سريديفي، لقد كنت من محبي أعمالها. أقدم التعازي لأسرتها".

وكتبت الممثلة مادهوري ديكسيت" استيقظت على نبأ وفاة سريديفي . قلبي مع أسرتها ، العالم فقد شخصية موهوبة للغاية، تركت وراءها إرثا كبيرا من الأفلام".

وذكرت شبكة ان دي تي في أنه سوف يتم نقل جثة سريديفي لمومباي مساء اليوم من أجل إتمام مراسم الحرق .

وكانت سريديفي متزوجة من المنتج السينمائي بوني كابور، وهي أم لابنتين .