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الرئيسية | خارج الحدود | سكتة قلبية تنهي حياة نجمة "بوليوود" كابور

سكتة قلبية تنهي حياة نجمة "بوليوود" كابور

سكتة قلبية تنهي حياة نجمة "بوليوود" كابور
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 25 فبراير 2018 - 15:35

ذكرت وسائل إعلام هندية صباح اليوم الأحد أن نجمة بوليوود الأسطورية الممثلة سريديفي كابور، توفيت عن 54 عاما إثر تعرضها لسكتة قلبية.

وقال سانجاي كابور، شقيق زوجها لصحيفة "انديان اكسبريس"، إن النجمة المعروفة باسم سريديفي توفيت أمس السبت في مدينة دبي الاماراتية خلال حضورها حفل زفاف.

وشاركت سريديفي في عدد من الأفلام بلغات مختلفة من بينها التاميل والتيلوجو والمالايالامية والكانادا قبل أن تظهر في بوليوود عام 1978.

وانقطعت لمدة 15 عاما عن التمثيل منذ عام 1997، قبل أن تعود إلى الساحة مجددا في الفيلم الكوميدي الدرامي "انجليش فينجليش" في عام 2012.

وفي عام 2013، حصلت سريديفي على وسام بادما شري، رابع أعلى جائزة مدنية تكريمية في الهند.

وكتبت ممثلة بوليوود بريانكا شوبرا: "ليس لدي أي كلمات. خالص التعازي لكل من أحب سريديفي إنه يوم مظلم، ارقدي بسلام".

ونعى عمدة لندن، صادق خان، الذى قال إنه اجتمع مؤخرا مع سريديفى في الهند، على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ووصفها بانه "ممثلة ومنتجة موهوبة بشكل منقطع النظير".

وقد أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه لوفاة سريديفي ، وكتب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي " لقد صدمت لمعرفة نبأ وفاة سريديفي، لقد كانت ممثلة قديرة في مجال السينما، شملت مسيرتها الفنية عدة أدوار مختلفة. أقدم تعازي لأسرتها ومحبيها في هذه الساعة".

وكتب الرئيس الهندي رام ناث كوفيند " صدمت لمعرفة نبأ وفاة النجمة سريديفي . ملايين المعجبين مكلومون بسبب وفاتها ".

وكتب الممثل عامر خان "أشعر بالحزن لمعرفة نبأ وفاة سريديفي، لقد كنت من محبي أعمالها. أقدم التعازي لأسرتها".

وكتبت الممثلة مادهوري ديكسيت" استيقظت على نبأ وفاة سريديفي . قلبي مع أسرتها ، العالم فقد شخصية موهوبة للغاية، تركت وراءها إرثا كبيرا من الأفلام".

وذكرت شبكة ان دي تي في أنه سوف يتم نقل جثة سريديفي لمومباي مساء اليوم من أجل إتمام مراسم الحرق .

وكانت سريديفي متزوجة من المنتج السينمائي بوني كابور، وهي أم لابنتين .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمد الزموري الأحد 25 فبراير 2018 - 16:01
كل نفس ذائقة الموت إنا لله وإنا إليه راجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إكسب من الدنيا ما شئت وسترحل كما جئت نسأل الله تعالى حسن الخاتمة
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58
2 - Dayz الأحد 25 فبراير 2018 - 16:16
شري أما يانغر ايابان الإسم الحقيقي ، سريديفي لفتت أنظار السينما الهندية إليها في فيلم "صدمة" عام 1983 بمشاركة النجم كمال حسن ، إلى أن أصبحت نجمة بوليوود إلى جانب مشاركتها لأميتاب باتشان في فيلم إنكيلاب و آكري راستا و الفيلم الله شاهد الذي صور بأفغانستان
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7
3 - الجلاخة الأحد 25 فبراير 2018 - 16:36
الله يرحمها ويوسع عليها...هندوسية؟ او بوذية؟ ما سوقناش حيث الله يخلق الناس على اديانهم.
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-40
4 - متأمل الأحد 25 فبراير 2018 - 16:41
ليسأل كل واحد منا نفسه ماذا قدمت لآخرتي إذا كان الموت سيأتيني لا محالة؟ هل صليت في الوقت ومع الجماعة؟ هل زكيت؟ هل قرأت القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت بهما؟ هل بررت بوالدي وزرتهما؟ هل ابتعدت عن الغيبة والنميمة وكل ما حرم الله سبحانه؟ هل تألمت لحال المسلمين وهم يبادون من قبل أعداء المسلمين؟
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27
5 - خالد.ف الأحد 25 فبراير 2018 - 16:48
اللهم أجرني من موت الغفلة و لا تأخذني من الدنيا إلا و أنت راض عني .
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34
6 - imilchil الأحد 25 فبراير 2018 - 16:55
كل نفس داءقة الموت...انا لله وان اليه راجعون...كانت رحمها الله معشوقة جيل التمانينات والتسعينات...بها كان يضرب المثل في الجمال والرشاقة والصوت والتمتيل...لكن لابد يا سكان الارض ان تطبق علينا جميعا ...بشرا كنا او نبات او حيوان او جن .....لابد ان تطبق علينا هدا الحكم....( كل نفس داءقة الموت ) وستطبق على جميع ما خلق الله سبحانه...ويبقى الله جل جلاله الاحد...ليسأل ويجيب نفسه بنفسه....( ولمن الملك اليوم...) ....( لله الواحد القهار...)
اللهم اغفر لجميع مخلوقاتك...الهم ألحقنا بالسابقين عباد تاءبين مسلمين ومؤمنين ...وأرضي عليا وعلى جميع المسلمين والساهريين على هده الجريدة وقراؤها الكرام....هده الجريدة اجعلها لمؤسسها والعامليين بها صدقة جارية...وتقبل منا ومن الجميع خير الاعمال...أمين يارب العالميين
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4
7 - حاظي تبرگيگ الأحد 25 فبراير 2018 - 16:58
ماتت على دين ابائها وما ألْفَت قومها عليه من حرق لجثامين موتاهم ، اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة الاسلام .
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18
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