انتهاكات تغلق 3908 مواقع إلكترونية في الصين

هسبريس - متابعة

قالت مصلحة الدولة لحقوق النشر والتأليف الصينية إنه تم إغلاق 3908 مواقع إلكترونية، في إطار حملة وطنية مستمرة لمحاربة انتهاكات حقوق النشر والتأليف في البلاد ، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأضافت المصلحة في بيان لها أنها حققت في 22568 قضية قرصنة على المستوى الوطني، وقامت بإلغاء أكثر من ستة ملايين رابط إلكتروني لقرصنة المنشورات خلال الفترة المذكورة.

ولا تزال الحملة مستمرة منذ 13 عاما على التوالي في جميع أرجاء الصين من قبل مصلحة الدولة لحقوق النشر والتأليف، بالتعاون مع أجهزة وإدارات حكومية أخرى، مستهدفة كل ما يتعلق بالمنشورات الأدبية والموسيقى والفيديوهات والألعاب والرسوم المتحركة والبرمجيات، إضافة إلى تطبيقات الهواتف المحمولة.