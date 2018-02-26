24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:32
|06:57
|12:45
|15:53
|18:25
|19:39
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الصين تستخدم الروبوتات بمطاعم الطرق السريعة
- ندوة في القنيطرة تبحث تاريخ الفكر بالغرب الإسلامي
- كيف جئت إلى الحركة الحقوقية؟
- إسرائيل في حالة حرب مفتوحة بدون فضائح نتنياهو
- الهجوم على الفلسفة اغتيال للعقل والعقلانية
أبو حفص يثير استنكار نشطاء السلفية بوصف "عذاب القبر" خرافة (5.00)
غياب المرافق وإغلاق دار الشباب يخنقان أنفاس شباب العلوة بسطات (5.00)
سلطات البيضاء تواصل حملة تحرير الشوارع من الباعة الجائلين (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انتهاكات تغلق 3908 مواقع إلكترونية في الصين
قالت مصلحة الدولة لحقوق النشر والتأليف الصينية إنه تم إغلاق 3908 مواقع إلكترونية، في إطار حملة وطنية مستمرة لمحاربة انتهاكات حقوق النشر والتأليف في البلاد ، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وأضافت المصلحة في بيان لها أنها حققت في 22568 قضية قرصنة على المستوى الوطني، وقامت بإلغاء أكثر من ستة ملايين رابط إلكتروني لقرصنة المنشورات خلال الفترة المذكورة.
ولا تزال الحملة مستمرة منذ 13 عاما على التوالي في جميع أرجاء الصين من قبل مصلحة الدولة لحقوق النشر والتأليف، بالتعاون مع أجهزة وإدارات حكومية أخرى، مستهدفة كل ما يتعلق بالمنشورات الأدبية والموسيقى والفيديوهات والألعاب والرسوم المتحركة والبرمجيات، إضافة إلى تطبيقات الهواتف المحمولة.