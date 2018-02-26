لجنة الدراما تثير مخاوف الوصاية على الفن بمصر

أسامة صفار من القاهرة*

ثمة مخاوف تواترت من فرض وصاية على الفن والإبداع في مصر، إثر تشكيل لجنة رسمية للدراما التلفزيونية في البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، شكل المجلس الأعلى للإعلام، لجنة رسمية لتطوير الأعمال الدرامية في البلاد.

وفي تصريحات للأناضول، يرى ناقد مصري بارز، أن المرحلة المقبلة قد تشهد قيودا أكبر على الدراما والفن، في مقابل آراء مؤيدة لوضع ضوابط وتنظيم.

سيناريو متكرر

وفي يناير 2005، أعلن ممدوح البلتاجي، وزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، تشكيل لجنة تشرف على إنتاج الدراما التلفزيونية.

وجاء ذلك على خلفية قرار بمنع عرض مسلسل "بنت من شبرا"، الذي تطرق للعلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

ولم يكن حديث تنظيم الدراما وحرية الإبداع، بعيدا عن ثورة يناير 2011، حيث تجدد من وقت لآخر، في فترات تصدر الإسلاميون فيها المشهد السياسي في البلاد.

اللافت هذه المرة أن أحد أبرز مهاجمي مرحلة ما قبل النظام الحالي وهو المخرج محمد فاضل، المعروف بمواقفه المؤيدة لحرية الإبداع، يترأس لجنة الدراما المشكلة قبل شهر.

وتقول اللجنة الوليدة التي تضم كتابا ونقادا، إنها "تسعى لحفز صناعة الدراما وتشجيع الإنتاج الجيد، ودعم صناع هذا الوسط باعتباره الأهم في ترسانة القوى الناعمة والمؤثرة لتجنب الفوضى".

وعقب تشكيلها، دعا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، إلى ضرورة عقد مؤتمر يضم صناعة الدراما التلفزيونية.

وفي يناير الماضي، أصدرت اللجنة بيانا يتضمن "صياغة ورقة عمل بأولويات موضوعات المحتوى التي يحتاج إليها المجتمع (المصري) في المرحلة الراهنة؛ لتكون دليلًا للعاملين في الإنتاج الفني".

وتوافق بيان اللجنة على أن "آليات الإنتاج تحتاج لوضع ضوابط لها حيث أنها تشهد حاليا تخبطا شديدا في جميع العناصر وهي في حاجة ماسة للترشيد".

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة تلك الأفكار يوم 2 مارس المقبل، بمشاركة صناع الدراما التلفزيونية؛ من مؤلفين ومخرجين ونقاد وأساتذة اجتماع سياسي وعلم نفس مجتمعي.

انتقادات واسعة

بهجوم قوي، تصدر الفنان الشهير عادل إمام، والسيناريست البارز وحيد حامد، مشهد توجيه انتقادات لاذعة إلى لجنة الدراما الوليدة.

وقال إمام، في مداخلة هاتفية على فضائية خاصة، "نحن لا نريد وصاية أحد علينا، الوصي على الفن هو الفن نفسه".

وأشار أن الفن المصري لا يريد "لجانا فاشية".

بدوره، أوضح حامد، في تصريحات متلفزة أيضا، أن تشكيل لجنة الدراما "باطل ومعيب".

وقال إن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية (رسمية) هي التي لها الحق في الرقابة والتطوير.

و"الرقابة على المصنفات الفنية" هيئة رسمية تختص بالرقابة لمراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام.