القضاء العراقي يحكم بإعدام 15 امرأة تركية

هسبريس - أ.ف.ب

أصدرت محكمة عراقية الأحد حكما بإعدام 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، حسبما أفاد مصدر قضائي لفرانس برس.

وقال المسؤول إن "قاضي المحكمة الجنائية أصدر حكما بالإعدام بحق 15 امرأة تركية"، بعد إقرارهن بالانتماء الى التنظيم، فيما حكم على تركية أخرى بالمؤبد، مضيفا أن "النساء أقرت بالذنب خلال الاعترافات".

وأصدرت المحاكم العراقية مؤخرا عددا من الأحكام بحق أجنبيات بعد إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية. فقد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بإعدام ألمانية، بينما أفرجت عن فرنسية وقررت ترحيلها إلى بلادها.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام لأشخاص غير متورطين بأعمال عنف لكن يشتبه بتقديمهم مساعدة لتنظيم الدولة الإسلامية، وينص على تنفيذ عقوبة الإعدام للانتماء إلى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين بأعمال قتالية.