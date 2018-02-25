24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3306:5912:4515:5318:2419:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. أبو حفص يثير استنكار نشطاء السلفية بوصف "عذاب القبر" خرافة (5.00)

  2. غياب المرافق وإغلاق دار الشباب يخنقان أنفاس شباب العلوة بسطات (5.00)

  3. رئيس جهة الشرق يطلق مشاريع فلاحية قرب الحدود (5.00)

  4. البنزرتي و"السوبر الإفريقي" .. إشادة بالجمهور وانتقاد للهجوم الودادي (5.00)

  5. إسبانيا تتصدر لائحة زبناء المغرب .. الملابس والرخويات في المقدمة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | سادس تعديل وزاري يطال تشكيل حكومة الأردن

سادس تعديل وزاري يطال تشكيل حكومة الأردن

سادس تعديل وزاري يطال تشكيل حكومة الأردن
هسبريس - متابعة
الأحد 25 فبراير 2018 - 16:59

أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، اليوم الأحد، تعديلاً وزارياً هو السادس له منذ تشكيل حكومته الثانية في سبتمبر الماضي 2016، أتى بتسعة وزراء جددا بينهم نائبين للرئيس.

ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي، فقد شمل التعديل تعيين نائبين لرئيس الوزراء، ويحمل كليهما حقيبتي الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والدولة للشؤون الاقتصادية.

كم ضم التعديل حقائب: "المياه والري" والعمل والبيئة والشباب والداخلية والأوقاف والدولة للشؤون القانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.