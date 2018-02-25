سادس تعديل وزاري يطال تشكيل حكومة الأردن

هسبريس - متابعة

أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، اليوم الأحد، تعديلاً وزارياً هو السادس له منذ تشكيل حكومته الثانية في سبتمبر الماضي 2016، أتى بتسعة وزراء جددا بينهم نائبين للرئيس.

ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي، فقد شمل التعديل تعيين نائبين لرئيس الوزراء، ويحمل كليهما حقيبتي الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والدولة للشؤون الاقتصادية.

كم ضم التعديل حقائب: "المياه والري" والعمل والبيئة والشباب والداخلية والأوقاف والدولة للشؤون القانونية.