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كُتّاب وآراء
نتنياهو: نقل سفارة أمريكا إلى القدس قرار تاريخي
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بخطط افتتاح السفارة الأمريكية في القدس في ماي المقبل، ووصف ذلك بأنه لحظة تاريخية لدولة إسرائيل.
وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الإسرائيلي، قال نتنياهو اليوم الأحد إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لحظة فريدة لمواطني إسرائيل ولحظة تاريخية لدولة إسرائيل".
وأضاف نتنياهو:" سنحتفل معا، كل مواطني إسرائيل، وسيكون لهذا الأمر تأثيرات مهمة وتاريخية للمدى البعيد"، ووجه الشكر إلى ترامب ووصفه بأنه " صديق عظيم لدولة إسرائيل".
كانت الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الأول الجمعة أن افتتاح مبنى السفارة سيتوافق مع الذكرى السنوية السبعين لقيام دولة إسرائيل، وذلك في الرابع عشر من ماي المقبل، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يعتزم دعوة ترامب لحضور مراسم الافتتاح.
في المقابل، وصف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إعلان واشنطن قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في 14 ماي المقبل، ذكرى "النكبة"، بالخطوة المستفزة للغاية، معتبرا أن الإدارة الأمريكية أصبحت "جزءا من المشكلة".
وحسب تقديرات مختلفة، فإن عدد الفلسطينيين الذين نزحوا من أراضيهم في أثناء حرب العام 1948 بلغ نحو 700 ألف فلسطيني.
كان ترامب أعلن في كانون أول/ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعلن اعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، واثار هذا الإعلان اضطرابات في الأراضي الفلسطينية إذ تسعى السلطة الفلسطينية إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
انه سوف يذخل الى التاريخ عندما وصل الاسلام الى السافلة والمسلمين ولاو ارهابيين كلهم يا رجل ، سوف يدخل الى التاريخ لان الخوانجية حلو ليكم الباب واعطاوكم عدر باش تقتلو في المسلمين بحال الطوبات او تقسمون الدول الاسلامية بحال الشكلاط كيفما اردتم ، سوف يذخل الى التاريخ عندما نحرتم الدول الاسلامية بالعرفية كي تتناحر في ما بينها واعطاكم المساحة المرتاحة مي تختار القدس وتدخلون المسجد الأقصى ، سوف يذخل الى التاريخ عندما ولينا نخافو نقولو مسلمين لان كلمة مسلم ولات تا تخلع .
غير بقاو مكلخين ونايمين يا مسلمين الماكلة او النعاس او الفساد احسن ليكم .