الصين تدرس إلغاء الحد الأقصى لفترات الرئاسة

هسبريس - إفي

اقترحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إلغاء الحد الأقصى لشغل منصب الرئيس ونائب الرئيس، وهو تغيير إذا ما تمت الموافقة عليه سيسمح للرئيس الحالى الدولة، شي جين بينج، بأن يعاد انتخابه للمرة الثالثة.

وبعد جلسة نقاشية شارك فيها الرئيس الصيني، اقترحت اللجنة إلغاء الفقرة التي تتناول الحد الأقصى للرئيس ونائب الرئيس، حيث تنص على "ألا يقضي أكثر من فترتين متعاقبتين".

واقترحت اللجنة أيضا إدخال تغييرات أخرى في دستور البلاد، مثل إضافة عبارة تؤكد على قيادة الحزب الشيوعي الصيني، تنص على "أن قيادة الحزب الشيوعي الصيني هى السمة المميزة للاشتراكية الصينية".

وسوف تتم مناقشة هذا الإصلاح الدستوري بدءا من الغد وعلى مدار ثلاثة أيام، بيد أنه لن يتم عرضه على المشرعين للتصويت حتى مارس القادم، حيث ستعقد الدورة السنوية لمجلس النواب الصيني (المجلس التشريعي).

وستناقش هذه الجلسة أيضا اقتراح اللجنة في يناير الماضي بإدراج فكر شي جين بينج حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد في دستور البلاد.

وإذا ما تمت الموافقة على هذا الاقتراح، فإن أفكار شي ستكون على نفس مستوى أفكار الشخصيات التاريخية للحزب الشيوعي مثل ماو تسي تونج ودينج شياو بينج.

وفي الواقع، فإنه ليست هناك شخصية صغيرة نسبيا يمكن أن تحل محل شي في المدى المتوسط، خاصة بعد أن ترك الرئيسان السابقان منصبهما بعد قضاء عشر سنوات على رأس السلطة مقسمة إلى فترتين.

وأصر شي فى كلمته التي ألقاها يوم الأحد على أهمية "الدستور" مؤكدا على أنه "ليس لدى أي منظمة أو أي فرد على الإطلاق سلطة تجاوز الدستور أو القانون".

ويشار إلى أن جمهورية الصين الشعبية أصدرت أول دستور لها فى عام 1954 بينما أقر مجلس النواب الصينى الدستور الحالي للبلاد عام 1982 ، حيث خضع لأربع تعديلات في أعوام 1988 و1993 و1999 و2004.