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كُتّاب وآراء
فرنسا تكشف إحباط هجوم على ملعب وقوات عسكرية
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب، اليوم الأحد، أن سلطات الأمن في بلاده أحبطت هجومين منذ مطلع العام الحالي.
وأوضح كولومب في تصريحات لراديو (أوروبا 1)، أن أحد الهجومين كان يستهدف مكانا رياضيا، فيما كان يستهدف الهجوم الآخر قوات عسكرية، مشيرا إلى أن أحد الهجومين كان سيقع في جنوبى فرنسا والآخر في غربها وكان يستهدف الشباب.
وأضاف الوزير أن خطط الهجومين لم تكن قد اكتملت بشكل نهائي بعد، وذكر أنه تم القبض على العديد من الأشخاص، وتابع أنه تم إدراج المقبوض عليهم في ملف خطرين.
كان نحو 240 شخصا لقوا حتفهم في هجمات إسلامية وقعت في فرنسا في الأعوام الماضي.
كما أعلن الوزير عن غلق ثلاثة مساجد اليوم على خلفية تمجيد الإرهاب، وأوضح أن أحد هذه المساجد يقع في المحيط الكبير لباريس والمسجد الثاني في مارسيليا والثالث في اكس آن بروفانس.
كانت الحكومة الفرنسية طرحت أمس الأول، خطة من 60 نقطة لمكافحة التطرف الإسلامي، وتتضمن هذه الخطة مقترحات لبناء المزيد من السجون للسجناء المتشددين.