ألمانيا تعيد ضبط مواقيت القطارات بأرصفة مضيئة

هسبريس - د.ب.أ

على الرغم من الفكرة النمطية عن دقة مواعيد القطارات في ألمانيا، لا تتحرك قطارات البلاد في كثير من الأحيان بحلول موعدها المحدد.

ولجعل القطارات الألمانية أكثر دقة في مواقيتها، تختبر السكك الحديدية تقنية جديدة تقوم على إضاءة حافة أرصفة المحطات بهدف التغلب على إهدار الزمن الذي يحدث في كل مرة يتوقف فيها القطار؛ بسبب عدم معرفة الركاب بالرصيف الواجب التوجه إليه، ومواقع أبواب المقطورات..

وتعتمد التجربة، التى يبدأ تطبيقها هذا الأسبوع على خط سكة حديد رقم 2 في محطة "باد كانشتات"، بولاية شتوتغارت، على تسليط أضواء تجاه حافة رصيف المحطة كي تظهر للركاب أين يجب عليهم الوقوف للركوب بسرعة.