إسرائيل تعتقل 10 من أقارب القاصر عهد التميمي

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات إسرائيلية اعتقلت عشرة أشخاص من عائلة الفلسطينية عهد التميمي، خلال عملية دهم وتفتيش واسعة شنتها في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.

وأضاف المصدر نفسه أن القوات اقتحمت القرية وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت شبابا وفتية، كما ذكرت أن القرية تشهد حملات اعتقال ومداهمات مستمرة، تصاعدت حدتها منذ اعتقال عهد التميمي ووالدتها، إضافة إلى انطلاق حملات تحريض ممنهجة على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العبرية.

توقيف التميمي ووالدتها جرى في دجنبر الماضي، بعدما تم على نطاق واسع تداول مقطع فيديو يظهر قيام الفتاة بمحاولة دفع جنديين إسرائيليين حاولا اقتحام منزل عائلتها في قرية النبي صالح.

وحظيت القاصر التميمي بتعاطف فلسطيني كبير، وتم نشر صورها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها بطلة. بينما وجهت محكمة عسكرية إسرائيلية 12 تهمة للقاصر الفلسطينية ووالدتها، أبرزها "تهديد جندي إسرائيلي، وإلقاء الحجارة، والمشاركة في أعمال شغب والتحريض، وإعاقة عمل الجنود وشتمهم".