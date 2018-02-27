دبي تركز على فرص الاستثمار في أمريكا اللاتينية

هسبريس ـ مُتابعة

تتركز المحادثات بين الحكومات ورجال الأعمال في الدورة الثانية للمنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية "Global América Latina"، في دبي، على الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة في أمريكا اللاتينية ودور الإمارات العربية المتحدة في دعم طموحات المنطقة.

ويشارك في المنتدى زعماء ومسؤولون بارزون، مثل رئيس بنما خوان كارلوس باريلا؛ ووزير خارجية كوستاريكا مانويل جونزاليس؛ ووزير التجارة الخارجية في الإكوادور بابلو كامبانا؛ ووزير المالية في باراغواي ليا خيمينيز؛ ونائب وزير الصناعة والتجارة في المكسيك روخيليو جارزا.

كما يشارك فى المنتدى الرئيس المكسيكي الأسبق فيسنتى فوكس، والرئيس الأسبق لكولومبيا سيزار جافيريا، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية السابقة للأرجنتين سوزانا مالكورا، للتركيز طيلة يومين، تحت رعاية الغرفة التجارية في دبي تحت شعار: "تواصل، تعاون، نمو"، ععلى الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة أمام دولة الإمارات وبلدان الخليج في أسواق أمريكا اللاتينية.

ومن المقرر أن تتناول الجلسات الخطوات الرئيسية التى اتخذتها حكومات وشركات دول أمريكا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون، وإقامة علاقات جديدة بين المنطقتين، بهدف تحقيق منافع متبادلة ونمو اقتصادي، إضافة إلى "الحوكمة المستقبلية في أمريكا اللاتينية"، حيث ستطرح الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومات دول أمريكا الجنوبية لإعادة بناء ثقة المواطنين والمستثمرين على طاولة المفاوضات.