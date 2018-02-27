إسبانيا تبتغي "إدارة مشتركة" لمطار جبل طارق

هسبريس ـ مُتابعة

تدعم إسبانيا التوصل إلى اتفاق ثنائي مع بريطانيا حول الإدارة المشتركة لمطار جبل طارق، وفقا لتصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، لصحيفة "فايننشال تايمز".

وشدد داستيس، في تصريحاته، على أن الاتفاق ينتظر أن يشمل إدارة مشتركة للمطار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وزيادة التعاون بين الجانبين بشأن التهرب الضريبي وتهريب التبغ.

وقال داستيس للصحيفة في مدريد :"السيادة هي أمر نطمح إليه ولن نتخلى عنه؛ ولكنها ليست القضية في هذه المفاوضات".

وتؤكد فايننشال تايمز أن الاقتراح الإسباني قد يكون صعبا بالنسبة لبريطانيا، لأن البلد دافع دائما عن أن "مطار جبل طارق يعد ملكية بريطانية موجود على أراض بريطانية".

وأضافت الصحيفة أن بريطانيا شددت على أن جبل طارق سيغادر التكتل الأوروبي مثل بقية أنحاء المملكة المتحدة. بينما قال داستيس إنه "متفائل بحذر بشأن المحادثات الثنائية بين إسبانيا وبريطانيا فيما يتعلق بصخرة جبل طارق".

وبدا المسؤول الحكومي المركزي في إسبانيا مستعدا لقبول فكرة إشراك مواطنين من جبل طارق في الوفد البريطاني الذي سيحضر المفاوضات بين الجانبين.

"إننا بحاجة إلى مزيد من التعاون مع جبل طارق أو السلطات الضريبية في بريطانيا، لكن الوضع قد تحسن بالفعل"، يقول داستيس قبل أن يواصل: "مواطنو جبل طارق يبدون مستعدين للتعاون، ونحن بحاجة إلى رؤية ذلك عمليا".