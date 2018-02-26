"القرقوبي" يقود لبنانيا وأردنيا إلى الإعدام بالسعودية

هسبريس ـ مُتابعة

نفذت السلطات السعودية حكم الاعدام بحق مواطن أردني وآخر لبناني، أدينا بتهريب المخدرات في قضيتين منفصلتين، في منطقة تبوك شمال غرب البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، ان اللبناني هلال خالد اليخني والاردني نسيم إسماعيل محمد منصور تم القبض عليهما أثناء تهريب كمية من حبوب "الإمفيتامين" المخدرة المحظورة.

وأفادت الوزارة أن الحكمين صدرا من المحكمة، وصدقت عليهما محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بتنفيذهما.