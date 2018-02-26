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الرئيسية | خارج الحدود | "القرقوبي" يقود لبنانيا وأردنيا إلى الإعدام بالسعودية

"القرقوبي" يقود لبنانيا وأردنيا إلى الإعدام بالسعودية

"القرقوبي" يقود لبنانيا وأردنيا إلى الإعدام بالسعودية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:52

نفذت السلطات السعودية حكم الاعدام بحق مواطن أردني وآخر لبناني، أدينا بتهريب المخدرات في قضيتين منفصلتين، في منطقة تبوك شمال غرب البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، ان اللبناني هلال خالد اليخني والاردني نسيم إسماعيل محمد منصور تم القبض عليهما أثناء تهريب كمية من حبوب "الإمفيتامين" المخدرة المحظورة.

وأفادت الوزارة أن الحكمين صدرا من المحكمة، وصدقت عليهما محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بتنفيذهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - massinissa الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:00
و المغرب يحكم على تجار القرقوبي بشهور معدودة
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43
2 - stop racial mixing الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:04
السلام عليكم ،القرقوبي أخطر مخدر في العالم يجب إعدام كل من يتاجر فيه ...الجزائر أكبر مصدر للقرقوبي في العالم.
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42
3 - بن فارس الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:06
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شفتو على حكم كفاش داير على قبل القرقوبي ماشي بحال المغرب كيتقرقب كيقتل ام او ختو كي داوز شويا ديال الحبس أو كي خرج عفوا أو كي عود نفس المشكلة اش بان ليكم فالاعدام
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38
4 - عرباوي الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:15
لم يجدا مكانا آخر غير السعودية لتهريب المخدرات؟!!..قادتهما أرجلهما لحتفهما..الإعدام هو مصير مخربي عقول الشباب.
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17
5 - آسفي الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:24
والحكم إلاعدام يطبق على الجميع أم علا الوافدين.في المغرب القانون ينسف المجرمين لا ضحايا بدعوة حقوق الإنسان والضحية مشي انسان
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5
6 - ana الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:31
هذا الحكم عبرة لمن سولت له نفسه الاقتراب من المخدرات ، وبهذه الطريقة سيوضع حد لهذه الافة وينجو ابناء السعودية من انتشارها ،
ونعم القرار الصائب ،ياليت المغرب يحدو حدو السعودية ،
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7
7 - موافق الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:34
احترم دولة السعودية. فهي تغار على أبناءها و نساءها
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6
8 - imilchil الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:51
ها المعقول...ها العدل ديال بصح...شفو غير هدوك الامراء يا حصرة لي إتهموا بالفساد...ثم عزلهم ومتابعتهم قضاءيا...ماشي بحال ما وقع عندنا بما سميا بالزلزال السياسي...حيت ثم تغيير بيدق ببيدق...أودي الصبر أصافي
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2
9 - محمود الاثنين 26 فبراير 2018 - 19:00
أحسن و اجمل ما قراته عن السعودية و لو أني لا اتمني الموت لأحد فقط اخاف من الأخطاء القضائية او تصفية حسابات
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