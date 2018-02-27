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كُتّاب وآراء
قضاء ألمانيا يجيز إبعاد سيارات الديزل عن المدن
قضت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا بحق السلطات المعنية، من ناحية المبدأ، فرض حظر على سير "سيارات الديزل" في مناطق وسط المدن.
غير أن المحكمة شددت، في حكمها الذي أعلنته اليوم الثلاثاء، في مدينة لايبتسيغ، بضرورة عدم الإفراط في استخدام هذا الحق، ومراعاة مبدأ النسبة والتناسب.
ورفضت المحكمة بذلك الاستئنافات المقدمة بالنسبة لحكم محكمة سابقة أقل درجة، كما ألزمت السلطات المعنية بأن يحدث هذا الحظر بعد فترات انتقالية، وأن يتم بشكل تدريجي.
ومنعت المحكمة السلطات المعنية في مدينة شتوتغارت من تنفيذ الحكم قبل الأول من شتنبر المقبل. كما ألزمت المحكمة السلطات باستثناء المهنيين من هذا الحظر.
ورغم أن الحكم يتعلق أساسا بمدينتي شتوتغارت ودوسلدورف، إلا أن مدنا ألمانية أخرى قد تستند إليه مستقبلا لفرض حظر على "سيارات الديزل" في المناطق الأكثر ازدحاما.
وتعاني ألمانيا من مشاكل مع المفوضية الأوروبية بسبب تلوث الهواء في مدنها، حيث انتقدت المفوضية، مؤخرا، جهود الحكومة الألمانية الرامية لتحسين درجة نقاء الهواء في مدن البلاد.
واعتبرت الهيئة الأوروبية ذاتها هذه الجهود غير كافية، وطالبت السلطات الألمانية بالإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به من التلوث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
هذه فقطة خطة جهنمية من اللوبي الاقتصادي لاجبار الناس على التخلي عن سياراتها و شراء اخرى لتشتغل دواليب الصناعة و تمتلئ بطون الشركات الجشعة التي لا تشبع،
المصانع الالمانية تبعث غازات اكثر خطورة من السيارات لكن لا احد يتكلم عن هذا.
ندفع اكثر من 300 اورو سنويا كضريبة على الغازات التي تخرج من السيارة و كان اموال هذه الضريبة اجعل البيئة انظف
الشعب الالماني شعب ميت انسانيا هم مبرمجون فقط على الشغل لا يشتكون و لا يتظاهرون هم كالعبيد لحكومتهم
الحياة هنا اصبحت لاتطاق
ارفع راسك يا مسلم
المانيا لا يعرف حقيقتها المهاجر العادي الذي همه جمع المال و بعد 20 سنة يتمكن من امتلاك منزل لن يسكنه ابدا، لكي تفهم المانيا يجب ان تتوفر على مستوى ثقافي لا بأس به و ماشي عاطيها غي ل 2m و المغربية و نغمة و اتاي يجب عليك مشاهدة التلفزيون الالماني لكي تفهم ما يحدث رغم ان تلفزيون هنا ما هو الا بوق للحكومة القصة طويلة و نصيحتي لاي واحد هو القرآة و القرآة ثم القرآة