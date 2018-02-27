قضاء ألمانيا يجيز إبعاد سيارات الديزل عن المدن

هسبريس - د.ب.أ

قضت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا بحق السلطات المعنية، من ناحية المبدأ، فرض حظر على سير "سيارات الديزل" في مناطق وسط المدن.

غير أن المحكمة شددت، في حكمها الذي أعلنته اليوم الثلاثاء، في مدينة لايبتسيغ، بضرورة عدم الإفراط في استخدام هذا الحق، ومراعاة مبدأ النسبة والتناسب.

ورفضت المحكمة بذلك الاستئنافات المقدمة بالنسبة لحكم محكمة سابقة أقل درجة، كما ألزمت السلطات المعنية بأن يحدث هذا الحظر بعد فترات انتقالية، وأن يتم بشكل تدريجي.

ومنعت المحكمة السلطات المعنية في مدينة شتوتغارت من تنفيذ الحكم قبل الأول من شتنبر المقبل. كما ألزمت المحكمة السلطات باستثناء المهنيين من هذا الحظر.

ورغم أن الحكم يتعلق أساسا بمدينتي شتوتغارت ودوسلدورف، إلا أن مدنا ألمانية أخرى قد تستند إليه مستقبلا لفرض حظر على "سيارات الديزل" في المناطق الأكثر ازدحاما.

وتعاني ألمانيا من مشاكل مع المفوضية الأوروبية بسبب تلوث الهواء في مدنها، حيث انتقدت المفوضية، مؤخرا، جهود الحكومة الألمانية الرامية لتحسين درجة نقاء الهواء في مدن البلاد.

واعتبرت الهيئة الأوروبية ذاتها هذه الجهود غير كافية، وطالبت السلطات الألمانية بالإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به من التلوث.