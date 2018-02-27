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الرئيسية | خارج الحدود | قضاء ألمانيا يجيز إبعاد سيارات الديزل عن المدن

قضاء ألمانيا يجيز إبعاد سيارات الديزل عن المدن

قضاء ألمانيا يجيز إبعاد سيارات الديزل عن المدن
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:33

قضت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا بحق السلطات المعنية، من ناحية المبدأ، فرض حظر على سير "سيارات الديزل" في مناطق وسط المدن.

غير أن المحكمة شددت، في حكمها الذي أعلنته اليوم الثلاثاء، في مدينة لايبتسيغ، بضرورة عدم الإفراط في استخدام هذا الحق، ومراعاة مبدأ النسبة والتناسب.

ورفضت المحكمة بذلك الاستئنافات المقدمة بالنسبة لحكم محكمة سابقة أقل درجة، كما ألزمت السلطات المعنية بأن يحدث هذا الحظر بعد فترات انتقالية، وأن يتم بشكل تدريجي.

ومنعت المحكمة السلطات المعنية في مدينة شتوتغارت من تنفيذ الحكم قبل الأول من شتنبر المقبل. كما ألزمت المحكمة السلطات باستثناء المهنيين من هذا الحظر.

ورغم أن الحكم يتعلق أساسا بمدينتي شتوتغارت ودوسلدورف، إلا أن مدنا ألمانية أخرى قد تستند إليه مستقبلا لفرض حظر على "سيارات الديزل" في المناطق الأكثر ازدحاما.

وتعاني ألمانيا من مشاكل مع المفوضية الأوروبية بسبب تلوث الهواء في مدنها، حيث انتقدت المفوضية، مؤخرا، جهود الحكومة الألمانية الرامية لتحسين درجة نقاء الهواء في مدن البلاد.

واعتبرت الهيئة الأوروبية ذاتها هذه الجهود غير كافية، وطالبت السلطات الألمانية بالإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به من التلوث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Monir الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:45
ناس وصلت لدرجة من الوعي ... و شعوب متخلفة لا تأبه بأي محيط تعيش كأن الكرة الأرضية فيها كوكبين منفصلين عن بعضهما في كل شيئ
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48
2 - aka bouzalim الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:31
ياعرب نفطكم في مهب الريح العالم في بحث عن طاقة بديلة. وانتم تبدرون اموال النفط في الخمر والسمر الليلي ويلكم امام الله ومع العالم الغربي
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43
3 - محمد الحساني الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:34
لي ماتصلحش فالمانيا جيبوها حنا الشعب لي كيقبل على كولشي حتى الازبال
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26
4 - مغربي في الغربة الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:35
ناس وصلت لاكبر درجة من الاستغلال المالي و اللعب على عواطف المواطنين السدج،
هذه فقطة خطة جهنمية من اللوبي الاقتصادي لاجبار الناس على التخلي عن سياراتها و شراء اخرى لتشتغل دواليب الصناعة و تمتلئ بطون الشركات الجشعة التي لا تشبع،
المصانع الالمانية تبعث غازات اكثر خطورة من السيارات لكن لا احد يتكلم عن هذا.
ندفع اكثر من 300 اورو سنويا كضريبة على الغازات التي تخرج من السيارة و كان اموال هذه الضريبة اجعل البيئة انظف
الشعب الالماني شعب ميت انسانيا هم مبرمجون فقط على الشغل لا يشتكون و لا يتظاهرون هم كالعبيد لحكومتهم
الحياة هنا اصبحت لاتطاق
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0
5 - vrai marocain الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:31
Bravoo مغربي في الغربة tu as dit tout Bravoo Bravoo
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-4
6 - ملاحظ الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:36
بداية موت محرك الديزل. أيها العرب ماذا ستفعلون بنفطكم ؟ هل لكم من بديل؟
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12
7 - حسن المغترب الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:38
الى التعليق 4،، اعتقد انك مخطئ 300 يورو تدفعها لستعمالك الطريق، و هده القيمة المالية تستعمل لتجديد الطرق و صيانتها، اما الشركات الكبرى فكل اهتمامها على الدول البترولية المتخلفة(السعودية، دبي ، قطر....) اما الشعب الالماني مبرمج على العمل و الاتقان ، اما النوم و الكسل للعرب مع العسل،
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26
8 - abdellah الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:52
اخواني لا يغرنكم المظهر فالمانيا ينطبق عليها المثل المزوق من برا اش اخبارك من الداخل ووالله لدور الصفيح بالمغرب انقى من المان باسرهم
ارفع راسك يا مسلم
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-19
9 - م ع الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:56
رغم ضغط المفوضية الأوروبية على ألمانيا للإستجابة للقوانين الأوروبية و تهديد ألمانيا بفرض غرامة ما زالت ألمانيا ترفض تطبيق القانون حتى لا يتضرر إقتصادها. يعني المحكمة الألمانية تركت الباب مفتوح للسلطات المحلية.
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6
10 - مغربي في الغربة الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:59
لا ياخي 300euro umweltsteuer و تدفع حسب نسبة الغازات المنبعثة مثلا سيارات البنزين تدفع اقل بكثير من سيارات الديزل
المانيا لا يعرف حقيقتها المهاجر العادي الذي همه جمع المال و بعد 20 سنة يتمكن من امتلاك منزل لن يسكنه ابدا، لكي تفهم المانيا يجب ان تتوفر على مستوى ثقافي لا بأس به و ماشي عاطيها غي ل 2m و المغربية و نغمة و اتاي يجب عليك مشاهدة التلفزيون الالماني لكي تفهم ما يحدث رغم ان تلفزيون هنا ما هو الا بوق للحكومة القصة طويلة و نصيحتي لاي واحد هو القرآة و القرآة ثم القرآة
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11
11 - بافاريا الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:25
لحد الان ليست هناك دراسات دفيقة تؤكد بان الديزل المنبعث من السيارات هو السبب الرئيسي للارتفاع نسبة التلوت بالجو وهذا الكلام بشهادة اخصائي البيئة بالمانيا بينما هناك أدلة قاطعة تؤكد بان الغازات المنبعثة من المصانع و وقود الطيارات هي السبب الرئيسي ولكن الحكومة الالمانية لا يمكن لها اغلاق المصانع وتشريد عدد كبير من العمال دافعي الضرائب كما انها لا يمكن منع الطائرات بالاجواء الالمانية لدى الحل هو منع سائقي السيارات من استعمال محرك الديزل . اخوكم من ميونيخ
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3
12 - ملاحظ الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:01
في نظري انه قرار صائب. يحب أن نتوقف عن هدم بيءتنا بأيدينا. يجب أن نفكر في الأجيال القادمة ونستعمل السيارات إلا في حالات الطوارئ ولنقم باستخدام الدراجة الهوائية. فيها خير لصحتنا ولهواءنا.
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1
13 - rachid - Germany- الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:04
كونت بغي نشري واحد مرىسديس ديازال .. درت بناقص .. هذه سياسة الاقتصاد والرؤية المستقبلية لكبرى المصانع بيتروكماوية و المحرك البديل او الطاقة النظيفة... أما البترول او الغاز من هنا 50 سنة سوف لا يستعمله احد من الدول المتقدمة ... وخلي اصحاب الخليج يخلعوه ..او يبيعون التمر و لبن الإبل...
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