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التعاون بين الجزائر وتركيا يتعزز بسبع اتفاقات

التعاون بين الجزائر وتركيا يتعزز بسبع اتفاقات
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:57

وقعت الجزائر وتركيا سبع اتفاقات شراكة وتعاون بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الجزائر.

وتخص هذه الاتفاقات، التي وقعت بحضور رئيس الوزراء الجزائري احمد أويحيى، والرئيس التركي، بالإضافة الى العديد من وزراء البلدين، أقطاعات السياحة والمحروقات والثقافة والفلاحة والطاقة، بالأساس، وكذا الدبلوماسية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الاتفاق الأول يتعلق ببروتوكول تعاون بين جامعة مدينة سطيف الجزائرية والمعهد التركي، لتطوير اللغة التركية بالجزائر، أما الاتفاق الثاني، فيخص مذكرة تفاهم وتعاون بين الشركة الجزائرية "سوناطراك" والشركة التركية "بوتاس" في مجال المحروقات.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين شركة "سوناطراك" والشركتين التركيتين "رونيسونس" و" بيغان"، ووقع البلدان على اتفاق تعاون في السياحة، وتم أيضا التوقيع على بروتوكول تعاون لتثمين التراث الثقافي المشترك بين الجزائر وتركيا، أما الاتفاق السادس، فيتعلق بمذكرة تفاهم وتعاون في مجال الزراعة.

وجرى التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم وتعاون بين المعهد الدبلوماسي الجزائري للعلاقات الدولية والاكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية التركية.

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