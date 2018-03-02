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الرئيسية | خارج الحدود | الوسائد الهوائية تعطل 4 ملايين سيارة بأستراليا

الوسائد الهوائية تعطل 4 ملايين سيارة بأستراليا

الوسائد الهوائية تعطل 4 ملايين سيارة بأستراليا
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 02 مارس 2018 - 03:54

أمرت الحكومة الأسترالية شركات السيارات الكبرى في البلاد باستدعاء ما يصل إلى 4 ملايين سيارة لاستبدال الوسائد الهوائية المعيبة من إنتاج شركة تاكاتا اليابانية. وهذه أول عملية استدعاء جبرية في أستراليا وتشمل شركات كبرى مثل أودي وفولكسفاجن وفورد وهولدن.

وأشارت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا إلى أن عمليات الاستدعاء الطوعية، التي تمت في السابق، لم تحقق الغرض المستهدف. وسيكون على شركات صناعة السيارات الانتهاء من تغيير الوسائد الهوائية المعيبة خلال عامين.

كانت شركة صناعة الوسائد الهوائية اليابانية "تاكاتا" قد اضطرت إلى استدعاء عشرات الملايين من السيارات على مستوى العالم، بسبب عيوب في وسائدها الهوائية، مما أجبرها على تقديم طلب لحمايتها من الإفلاس في الولايات المتحدة واليابان.

وقد تم اكتشاف عيب فني في وسائد "تاكاتا" يؤدي إلى انفجارها وانتشار شظايا معدنية، يمكن أن تؤدي إلى إصابة الركاب عند انتفاخ الوسادة في حالات التصادم.

وذكرت تقارير أن حوالي 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بإصابات خطيرة، بسبب حوادث متصلة بهذه الوسائد. واضطرت الشركة اليابانية إلى دفع مليار دولار كغرامات لتسوية اتهاماها بإخفاء هذه العيوب الخطيرة في وسائدها.

وفي يوليوز الماضي ذكرت تقارير أن بعض شركات صناعة السيارات في أستراليا تستخدم وسائد مماثلة للوسائد المعيبة في عملية الاستبدال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Abdelghani الجمعة 02 مارس 2018 - 04:44
انها استراليا حيث ان مستوئ التقدم من حيث البنية التحتية والاجتماعية والطبية والصناعية والتعليمية قد فاقت المستوئ المطلوب.استراليا قد فاقت العالم الاول وهي الولة الوحيدة في العالم الحاصلة علئ AAA او ما يسمئ Triple AAA في الوقاية وسلامة المواطن.
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