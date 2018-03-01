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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تحتضن عروض المصارعة الحرة العالمية

السعودية تحتضن عروض المصارعة الحرة العالمية

السعودية تحتضن عروض المصارعة الحرة العالمية
أحمد المصري*
الخميس 01 مارس 2018 - 18:05

تستضيف السعودية منافسات عروض المصارعة الحرة، للمرة الأولى في تاريخها ، وذلك في إطار تحولات اجتماعية واقتصادية واضية تشهدها البلاد .

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس إن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وقع مساء الأربعاء اتفاقية مع فينس مكماهن رئيس اتحاد WWE (مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية) لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في المملكة لمدة 10 سنوات.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم العديد من فعاليات المصارعة في المملكة، بوجود عدد من المصارعين العالميين والمشاهير.

و تشتمل الاتفاقية على تنظيم عدد من المنافسات مثل (Royal Rumble) والفريق الثنائي (Tag Team) ومنافسات الحزام (Raw Title) والسلّم.

وقالت "واس" إن WWE سيقوم بتنظيم هذه الفعاليات بشكل وأسلوب مختلفين عن السابق، من حيث الإنتاج والإخراج، وبطريقة فريدة من نوعها.

ومن المقرر أن تسضيف المملكة نهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي في ماي المقبل بجدة.

ويأتي هذا الإعلان بعد 5 أيام من تنظيم الهيئة العامة للرياضة أول ماراثون رسمي للرجال(السبت)، شارك فيه 28 ألف متسابق، من سعوديين ومقيمين، وكذلك عدائين دوليين من مختلف دول العالم.

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.

*وكالة أنباء الأناضول

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - kjkjkjkj الخميس 01 مارس 2018 - 18:26
ممتاز جدا منافسات wwe مميزة و ترفيهية على الأقل سترفه عن الناس حبذا لو يخليو النساء يدخلو يتفرجو في جون سينا و ذميز و .......
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-32
2 - yanis الخميس 01 مارس 2018 - 19:11
Le business de trump est en train de prospérer.
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12
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