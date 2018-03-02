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كُتّاب وآراء
ترامب عنصري وفقاً لـ 57 بالمئة من الأمريكيين
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز أبحاث الشؤون العامة "إن أو آر سي"، في الولايات المتحدة الأمريكية، أن 57 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن رئيس بلادهم دونالد ترامب عنصري.
وبحسب الاستطلاع الذي أجري مع 1337 من البالغين خلال الفترة ما بين 15-19 فبراير الماضي، فأن 57 من الأمريكيين، بواقع 8 من بين كل 10 سود، و وثلاثة أرباع المواطنين من أصول لاتينية، وقرابة نصف البيض يعتقدون أن ترامب شخص عنصري.
ووفقاً للاستطلاع فإن 85 بالمئة من الديمقراطيين، و21 بالمئة من الجمهوريين يعتقدون أن ترامب عنصري.
ويعتقد 57 بالمئة من الأمريكيين أن سياسيات ترامب سيئة بالنسبة للمسلمين، و56 بالمئة يعتقدون أن سياسيات ترامب سيئة لذوي الأصول اللاتينية، في حين يرى 47 بالمئة من الشعب الأمريكي أن سياسات رئيسهم سيئة بالنسبة للسود.
ويرى 60 بالمئة من المسلمين في البلاد، و59 بالمئة من المهاجرين، و51 بالمئة من ذوي الأصول اللاتينية، أنهم يواجهون أوضاعاً مناهضة لهم في المجتمع الأمريكي.