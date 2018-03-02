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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب عنصري وفقاً لـ 57 بالمئة من الأمريكيين

ترامب عنصري وفقاً لـ 57 بالمئة من الأمريكيين

ترامب عنصري وفقاً لـ 57 بالمئة من الأمريكيين
هسبريس - الأناضول
الجمعة 02 مارس 2018 - 05:10

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز أبحاث الشؤون العامة "إن أو آر سي"، في الولايات المتحدة الأمريكية، أن 57 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن رئيس بلادهم دونالد ترامب عنصري.

وبحسب الاستطلاع الذي أجري مع 1337 من البالغين خلال الفترة ما بين 15-19 فبراير الماضي، فأن 57 من الأمريكيين، بواقع 8 من بين كل 10 سود، و وثلاثة أرباع المواطنين من أصول لاتينية، وقرابة نصف البيض يعتقدون أن ترامب شخص عنصري.

ووفقاً للاستطلاع فإن 85 بالمئة من الديمقراطيين، و21 بالمئة من الجمهوريين يعتقدون أن ترامب عنصري.

ويعتقد 57 بالمئة من الأمريكيين أن سياسيات ترامب سيئة بالنسبة للمسلمين، و56 بالمئة يعتقدون أن سياسيات ترامب سيئة لذوي الأصول اللاتينية، في حين يرى 47 بالمئة من الشعب الأمريكي أن سياسات رئيسهم سيئة بالنسبة للسود.

ويرى 60 بالمئة من المسلمين في البلاد، و59 بالمئة من المهاجرين، و51 بالمئة من ذوي الأصول اللاتينية، أنهم يواجهون أوضاعاً مناهضة لهم في المجتمع الأمريكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Damskhoun الجمعة 02 مارس 2018 - 05:32
مستحيل ان يعيش انسان مهاجر او فقير في هذا البلد الذي يسمى الويلات المتخلفة الامريكية ..نضام يستعبد الضعيف والامي و الفقير. .نضام متوحش يحطم الانسان ثقافيا و انسانيا ..حتى اصبحت سجونهم مليءة بدون حساب..يصنعون من الانسان اجرام ..امريكا تحركها دول مجهولة باموالها ولا يسكنونها و يستعبدوا الانسان حتى الموت..يبيعون لك الاوهام والاحلام و انما يبيعون الافلاس ..حذاري من هذا النظام ،لاتركب سافنتهم فسوف تغرق بك في وسط البحر ..لن تستطيع ان تكمل رحلتك ولا ان ترجع الى الوراء ..يبيعون اك الحياة الميتة و الثقافة و التعليم والصحة و كلها كذب على كذب ..انهاارض فاسدة ..حذاري من تجارتهم ..اموالهم فسادة ..
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2 - مغربي حر من بلجيكا الجمعة 02 مارس 2018 - 06:15
أسوء رئيس أمريكي عرفته الولايات المتفرقة الأمريكية منذ قرون. رئيس عنصري وبامتياز مع أولا الدول العربية والإسلامية ثم مع جميع فآت الشعب باستثناء الإمريكين البيض والكيان الصهيوني الغاشم . الرئيس الوحيد الذي إستطاع بدهاءه ومكره أن يزرع الفتنة والبلبلة والتفرقة في العالم لا سيما بين الدول العربية والإسلانية. لكن مع كامل الأسف بدل أن تأخذ هذه الدول وخصوصا دول الخليج الحيطة والحذر إنساقوا وراءه وأصبحوا عبارة عن خاتم في أصبعه يلعب بهم كيف يشاء والدليل على ذلك هي تلك الجزية التي قدمها آل سعود والتي تقدر بأزيد من 480 مليار دولار مقابل الحفاظ على كراسيهم. فحذار حذار يا أمة المليار و 500 مليون من هذا الثعلب المكار.
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