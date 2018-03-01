منتجات المغرب تتألق في معرض الفلاحة بباريس

هسبريس من الرباط

أعلنت وكالة التنمية الفلاحية أن المنتجات المغربية حاضرة بقوة خلال فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من المعرض الدولي للفلاحة بباريس، المنظمة ما بين 24 فبراير و04 مارس 2018.

وأفاد بلاغ للوكالة الفلاحية بأن المشاركة المغربية "تأتي في إطار الإستراتيجية الطموحة لتنمية المنتجات المجالية المغربية، والتي تدخل ضمن مخطط المغرب الأخضر الذي أولى اهتماما خاصاً للفلاحين الصغار، وخصوصا منتجو المنتجات المجالية".

التظاهرة تعرف، وفق المصدر ذاته، مشاركة 30 عارضاً ينحدرون من 11 جهة مغربية، ويقدمون لأزيد من 700.000 زائر طيلة 9 أيام المئات من المنتجات المجالية ذات القيمة التسويقية العالية، خصوصا المنتجات الحاملة للبيان الجغرافي المحمي وكذا تسمية المنشأ المحمية.

"لن تنحصر مهمة وكالة التنمية الفلاحية فقط في تعزيز التموقع التجاري للمنتجات المجالية على الصعيد الدولي، بل تعتبر المشاركة المغربية في المعرض الدولي للفلاحة بباريس فرصة مهمة لأجل التنقيب عن شراكات جديدة مع مستوردي المنتجات المجالية"، يُضيف البلاغ ذاته.

ولإنجاح المحطة قامت وكالة التنمية الفلاحية بعدة أنشطة تكوينية لفائدة العارضين المشاركين في هذه التظاهرة، بغية تحضير أفضل للمنتجات المجالية المعروضة وملاءمتها لمتطلبات السوق الفرنسية؛ كما عملت على برمجة 300 لقاء عمل بين العارضين المغاربة وممثلي الأسواق الكبرى والمتوسطة، وكذا ممثلي المراكز التجارية، بالإضافة إلى الفاعلين في مجال تسويق وترويج المنتجات المجالية.

وأشارت الوكالة إلى أن "الرواق المغربي يتميز كعادته بأصالته وبطابعه التقليدي الذي يلفت أنظار جل زوار المعرض الدولي للفلاحة، الذين يكتشفون روعة وتميز الثقافة المغربية عبر برنامج تمت بلورته بعناية، يضم العديد من الأنشطة الترويجية للمنتجات المجالية".

ويعقد المعرض الدولي للفلاحة هذه السنة تحت شعار "الفلاحة مغامرة جماعية"، ويعتبر من أكبر التظاهرات الفلاحية على مستوى الجمهورية الفرنسية، إذ يستقطب سنويا ما يناهز 700.000 زائر من مختلف أقطاب العالم، مشكلا بذلك موعدا سنويا هاما لمختلف الثقافات ومناسبة لعرض العديد من المنتجات الفلاحية، وخصوصا المجالية منها.