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كُتّاب وآراء
أمير بريطاني يدعو "الشعب" إلى حضور زفافه
دعا الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، أكثر من ألفي شخص من عامة الشعب، لحضور زفافهما الملكي داخل قلعة وندسور، غربي العاصمة لندن، في مايو المقبل.
وأعلن قصر كينغستون الملكي البريطاني، الجمعة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنّ المدعوين من عامة الشعب وعددهم 2640 سيمثلون "أشخاصا محليين من كافة أرجاء البلاد، وعاملين في مؤسسات خيرية، وطلاب مدارس، وعائلات الخدم الملكي، وسكان مدينة وندسور".
وذكر القصر أن قرار الأمير وخطيبته يرجع إلى رغبتهما في "أن يكون الشعب جزءا من احتفالهما".
وأضاف مسؤولو القصر بالقول "هذا الزفاف مثل جميع حفلات الزفاف، تملؤه لحظات الفرح والسعادة، التي تعكس شخصية العروس والعريس".
من جهته، قال متحدث باسم العروسين (لم يتم تسميته) إن "عملية الاختيار قامت بها مكاتب محلية شرط أن تتنوع أعمار الحاضرين وخلفياتهم، إضافة إلى تمتعهم بروح قيادة عالية في مجتمعاتهم"، بحسب صحيفة "تليغراف".
يشار أن الزفاف الذي ينظم في 19 مايو المقبل، سيبدأ بجولة للعروسين في مدينة وندسور، على متن عربة تجرها الخيول، والذي يعد تقليدا ملكيا متبعا في جميع حفلات الزفاف.