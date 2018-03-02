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الرئيسية | خارج الحدود | أمير بريطاني يدعو "الشعب" إلى حضور زفافه

أمير بريطاني يدعو "الشعب" إلى حضور زفافه

أمير بريطاني يدعو "الشعب" إلى حضور زفافه
هسبريس - متابعة
الجمعة 02 مارس 2018 - 15:34

دعا الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، أكثر من ألفي شخص من عامة الشعب، لحضور زفافهما الملكي داخل قلعة وندسور، غربي العاصمة لندن، في مايو المقبل.

وأعلن قصر كينغستون الملكي البريطاني، الجمعة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنّ المدعوين من عامة الشعب وعددهم 2640 سيمثلون "أشخاصا محليين من كافة أرجاء البلاد، وعاملين في مؤسسات خيرية، وطلاب مدارس، وعائلات الخدم الملكي، وسكان مدينة وندسور".

وذكر القصر أن قرار الأمير وخطيبته يرجع إلى رغبتهما في "أن يكون الشعب جزءا من احتفالهما".

وأضاف مسؤولو القصر بالقول "هذا الزفاف مثل جميع حفلات الزفاف، تملؤه لحظات الفرح والسعادة، التي تعكس شخصية العروس والعريس".

من جهته، قال متحدث باسم العروسين (لم يتم تسميته) إن "عملية الاختيار قامت بها مكاتب محلية شرط أن تتنوع أعمار الحاضرين وخلفياتهم، إضافة إلى تمتعهم بروح قيادة عالية في مجتمعاتهم"، بحسب صحيفة "تليغراف".

يشار أن الزفاف الذي ينظم في 19 مايو المقبل، سيبدأ بجولة للعروسين في مدينة وندسور، على متن عربة تجرها الخيول، والذي يعد تقليدا ملكيا متبعا في جميع حفلات الزفاف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يوسف الجمعة 02 مارس 2018 - 16:00
كل ما فعله الامير هاري انه دعا المواطنين لاكل اموالهم التي راكموها في صندوق الضرائب الانجليزية حتى فاضت، لن يخسر شيئا من جيبه، ما تراه في اعراس الملوك والامراء ليس حقيقيا وما لا تراه حقيقي .
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21
2 - Bien-sûr الجمعة 02 مارس 2018 - 16:54
Mais bien sur car ils considèrent leur peuple comme des citoyens à part entier. Par contre nous al mekhzan nous considère comme des abides et raaya qui ne méritent pas une vie digne.
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20
3 - عبدالله الجمعة 02 مارس 2018 - 20:14
عندكم نقص او مرض اسمه قلة الشخصية وقلة النفس ، هاذ المخزن داير ليكم حبوبة في حلقكم الله اي شافيكم. المخزن ما دايركش عبيد انت يا ولدي لي ما فيديكش او ما درتي طائلة في حياتك ، المخزن ما تا يمنعش عليك النوم او الخروج للزنقة ، المخزن ما قاليكش ما تقراش او ما تكونش قليل الأدب . هاذ التواصل الاجتماعي لي ما نجحش في حياته تا يخرج الخبات لي فكرشو الله يعفو عليك ، الرجال لي قراو راهم عايشين بخير او ما تا يتسناوش المخزن يصدق عليهم. مساء الخير.
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