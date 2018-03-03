إنفاق السياح الصينيون يلامس 115 مليار دولار

هسبريس - متابعة

أعلنت وكالة "Ctrip" الصينية للسياحة والسفر، وأكاديمية السياحة الصينية، أنّ حجم إنفاق السياح الصينيين خارج البلاد عام 2017 بلغ 115 مليار دولار.

وذكر التقرير أنّ عدد السياح الصينيين خارج البلاد، وصل 130 مليونا، مبرزا إلى زيادة عدد السياح الصينيين، 7 بالمئة مقارنة بعام 2016، وزيادة الإنفاق 5 بالمئة.