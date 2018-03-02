24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5212:4515:5518:2819:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. تأجيل وزارة التعليم العالي صرف المنحة يثير سخط طلبة الجامعات (5.00)

  2. تصنيف دولي: جامعة الرباط تتصدر الجامعات المغربية (5.00)

  3. الحموشي يحاصر مروجي المخدرات في أخطر منطقة بالدار البيضاء (5.00)

  4. سوء الطقس يغلق مؤسسات تعليمية في شفشاون‎ (5.00)

  5. مستقبل الابتكار الرقمي في القارة السمراء يجمع مسؤولين بالبيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | شمال شرق أمريكا ينتظر عاصفة قوية وفيضانات

شمال شرق أمريكا ينتظر عاصفة قوية وفيضانات

شمال شرق أمريكا ينتظر عاصفة قوية وفيضانات
هسبريس - رويترز
الجمعة 02 مارس 2018 - 18:40

أغلقت المتاجر أبوابها بأكياس الرمل وطالب مسؤولون سكان المنازل المطلة على الشواطئ بالاستعداد للإجلاء مع اقتراب عاصفة قوية من شمال شرق الولايات المتحدة اليوم الجمعة تهدد بإغراق السواحل من مين إلى نورث كارولاينا.

ورصت أكوام كبيرة من أكياس الرمل أمام محطة لقطارات الأنفاق وفندق ماريوت برصيف لونج وارف البحري في بوسطن وهي منطقة أغرقتها مياه شديدة البرودة خلال عاصفة ثلجية في أوائل يناير كانون الثاني.

وحذرت الحكومة وأجهزة أرصاد جوية خاصة من أن مزيجا من الأمطار الغزيرة وذروة المد وارتفاع منسوب الماء نتيجة للرياح المصاحبة للعاصفة قد يؤدي إلى تدفق المياه إلى الشوارع في المناطق الساحلية في بوسطن وبطول الساحل الشمالي الشرقي.

وقد تتسبب الرياح القوية التي تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة في انقطاع واسع للكهرباء.

وقال تشارلي بيكر حاكم ولاية ماساتشوستس في مؤتمر صحفي أمس الخميس "على الناس أخذ الأمر على محمل الجد"، مطالبا السكان بالاستعداد لتكرار الفيضانات التي اجتاحت الساحل الشرقي للولاية خلال العاصفة الثلجية التي هبت في الرابع من يناير كانون الثاني.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من احتمال وقوع فيضانات من جنوب مين وبطول ساحل نورث كارولاينا بما في ذلك الضواحي الشرقية لنيويورك. كما حذرت الهيئة من أن عاصفة ثلجية تتحرك شرقا من أوهايو فالي قد تؤدي لانهمار ثلوج كثيفة في شمال ولاية نيويورك.

وقال مسؤولون وخبراء أرصاد حكوميون إن الأمواج العالية الناجمة عن العاصفة قد تدمر المنازل المطلة على المحيط بينما قد تنقطع الخدمات لساعات أو أيام عمن يعيشون في مناطق لا تربطها إلا طرق منخفضة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - نقطة في بحر الجمعة 02 مارس 2018 - 19:18
هناك أمطار قوية ستعصف بشمال المغرب لم يسبق لها مثيل ربما، فالحذر الحذر لا أدري هل تم تحذير الناس أم لا!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - مروكي الجمعة 02 مارس 2018 - 19:52
ليس الامر خطير والدليل مدارس بوسطن لم تغلق أبوابها والكل يعرف كم سلامة الأطفال مهمة ودات أولوية بامريكا مجرد امطار غزيرة وبعض الرياح وكتير من الحيطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.