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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة تستجوب نتنياهو في تحقيق جديد حول الفساد

الشرطة تستجوب نتنياهو في تحقيق جديد حول الفساد

الشرطة تستجوب نتنياهو في تحقيق جديد حول الفساد
هسبريس - متابعة
الجمعة 02 مارس 2018 - 17:55

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة استجوبت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للمرة الأولى، اليوم الجمعة، في إطار تحقيق بشأن الفساد، حول مزاعم بشأن تقديم مزايا حكومية لاكبر شركة اتصالات في البلاد.

وتأتي أحدث عملية استجواب ،بعد أسابيع من توصية الشرطة بتوجيه اتهام لرئيس الوزراء بحصوله على رشوة واتهامات أخرى في تحقيقين منفصلين.

وأظهر مقطع فيديو من التلفزيون الاسرائيلي محققي الشرطة وهم يصلون إلى المسكن الرسمي لرئيس الوزراء في القدس.

وتتركز التحقيقات بالفساد حول ما يزعم من تقديم رشاوي بقيمة مئات الملايين من الدولارات لشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو في شركة "والا نيوز" وهي شركة فرعية تابعة لشركة "بيزك".

وتم اعتقال نير هيفتيز المستشار الاعلامي السابق لنتنياهو، والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر وصاحب شركة "بيزك"، شاؤول الوفيتش في التحقيق.

وينفى رئيس الوزراء بشدة تورطه في أي أخطاء، قائلا إن جميع القرارات المتعلقة بشركة "بيزك" صدرت من قبل لجنة مهنية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم استجواب سارة زوجة نتنياهو، اليوم الجمعة، في إطار التحقيق بشأن شركة الاتصالات في مقر للشرطة قرب تل أبيب.

وكانت الشرطة قد أصدرت في فبراير الماضي نتائج تحقيق استمر أكثر من عام، يزعم أن نتنياهو وأسرته قبلوا سيجار وشمبانيا ومجوهرات، بقيمة حوالي 300 ألف دولار في الفترة من عام 2007 إلى عام 2016 من اثنين من المليارديرات.

وفي قضية منفصلة، ذكرت الشرطة أن نتنياهو طلب تغطية إعلامية إيجابية من ناشر صحيفة، مقابل خطوات لاضعاف المنافس الرئيسي للناشر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - amazigh le vrais الجمعة 02 مارس 2018 - 18:13
voilà la vrais Justice pas comme chez les arabes. ......meme le première ministère ils vont l'interpeller vive la Justice
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5
2 - محمود الجمعة 02 مارس 2018 - 18:30
نحن و الحمد لله وزرائنا معصومون من الخطاء منذ الاستقلال لم نسمع عن وزير حوكم او حتى سوءل .عذه أيها السادة موطن القوة عند الصهاينة "الديموقراطية"و لو انها بينهم
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5
3 - ayouch ayach الجمعة 02 مارس 2018 - 18:36
une bpouteille de champagne et un cigare le president de plus fort paye ds le moyen orient et l afrique et ds un probleme de justice
la democratie c est israel si c ete abass ou l un des roi de petrole,tout les policier serron a la prison avec le peuple
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-1
4 - mre الجمعة 02 مارس 2018 - 18:38
هل شرطتنا تستطيع ان تستجوب اعلى هرم السلطة؟
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9
5 - moha o'trente الجمعة 02 مارس 2018 - 19:01
Je conseille à Natanyahou de venir habiter au Maroc il sera chuchoté , protégé, gâté ...une grande catégorie de Marocains lui diront " mon frère " il ne payera ni impôts ni taxes sans parler des gamines à fleur d'âge "18//25ans " vont hurler son nom comme Gad Elmaleh en le surnommant "Natou" .....un pays où sa population a perdu sa dignité un pays où 90% de ses habitant ignorent leur propre identité culturelle ....
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4
6 - libre الجمعة 02 مارس 2018 - 20:02
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"Israël" n'est pas un pays démocratique....C'est un peuple et un État qui martèle qu'il est démocratique mais nous les arabes nous les croyons....y a beaucoup de discrimination en "Israël"
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