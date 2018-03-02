الشرطة تستجوب نتنياهو في تحقيق جديد حول الفساد

هسبريس - متابعة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة استجوبت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للمرة الأولى، اليوم الجمعة، في إطار تحقيق بشأن الفساد، حول مزاعم بشأن تقديم مزايا حكومية لاكبر شركة اتصالات في البلاد.

وتأتي أحدث عملية استجواب ،بعد أسابيع من توصية الشرطة بتوجيه اتهام لرئيس الوزراء بحصوله على رشوة واتهامات أخرى في تحقيقين منفصلين.

وأظهر مقطع فيديو من التلفزيون الاسرائيلي محققي الشرطة وهم يصلون إلى المسكن الرسمي لرئيس الوزراء في القدس.

وتتركز التحقيقات بالفساد حول ما يزعم من تقديم رشاوي بقيمة مئات الملايين من الدولارات لشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو في شركة "والا نيوز" وهي شركة فرعية تابعة لشركة "بيزك".

وتم اعتقال نير هيفتيز المستشار الاعلامي السابق لنتنياهو، والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر وصاحب شركة "بيزك"، شاؤول الوفيتش في التحقيق.

وينفى رئيس الوزراء بشدة تورطه في أي أخطاء، قائلا إن جميع القرارات المتعلقة بشركة "بيزك" صدرت من قبل لجنة مهنية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم استجواب سارة زوجة نتنياهو، اليوم الجمعة، في إطار التحقيق بشأن شركة الاتصالات في مقر للشرطة قرب تل أبيب.

وكانت الشرطة قد أصدرت في فبراير الماضي نتائج تحقيق استمر أكثر من عام، يزعم أن نتنياهو وأسرته قبلوا سيجار وشمبانيا ومجوهرات، بقيمة حوالي 300 ألف دولار في الفترة من عام 2007 إلى عام 2016 من اثنين من المليارديرات.

وفي قضية منفصلة، ذكرت الشرطة أن نتنياهو طلب تغطية إعلامية إيجابية من ناشر صحيفة، مقابل خطوات لاضعاف المنافس الرئيسي للناشر.