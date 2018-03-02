خطيب طهران ينتقد دعوات عدم وجوب الحجاب

هسبريس - متابعة

وجه خطيب الجمعة في العاصمة الإيرانية طهران سيد أحمد خاتمي، انتقادات لاذعة للمطالبين بعدم إلزامية ارتداء الحجاب.

واتهمهم خاتمي بأنهم "أسوأ" من الذين لا يلتزمون بارتدائه، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأكد خاتمي أن الحجاب يعتبر "أمر من الله"، و"الزام ديني"، مشيرًا إلى أنه موضوع لا يمكن تفسيره على أنه "اختياري".

واتهم خاتمي من يدلون بتصريحات تؤكد ضرورة أن يكون الحجاب حرية اختيار، أنهم "مولعون بأوروبا".

وكانت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قالت الأربعاء، إنهم ضد الإبقاء على الحجاب في البلاد من خلال ممارسة القمع والعنف.

ولفتت ابتكار إلى أن الحجاب "ضرورة قانونية" في إيران، موضحة أنه "تم تطبيقه بناء على طلب شعبي بعد الثورة الإيرانية؛ من أجل عرقلة أية محاولات لاستغلال هذا الأمر اجتماعيًا".

وشددت على أن هذه الموضوعات تعتبر من بين القضايا ذات الأولوية لدى الحكومة.