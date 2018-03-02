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كُتّاب وآراء
الكرملين ينفي سعي روسيا إلى بدء سباق التسلح
نفى قصر الكرملين اليوم أن تكون روسيا ترغب في بدء سباق تسلح أو أن تكون أسلحتها النووية الجديدة التي قدمها الرئيس فلاديمير بوتين موجهة ضد بلد بعينه.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف إن "الرئيس أبرز أنه لا يمكن بأي شكل اعتبار ذلك بداية سباق تسلح، لأن ذلك ليس سوى رد من روسيا على كسر اتفاقية الدفاع المضادة للصواريخ" من جانب الولايات المتحدة في 2002.
وأضاف أن نشر الدرع الصاورخية الأمريكية في كل أنحاء العالم "يمكن أن يكسر في المستقبل التوازن الاستراتيجي، والتوازن النووي، وتحييد القوى الاستراتيجية لروسيا".
وأكد أن الأسلحة النووية التي أعلن عنها بوتين خلال خطاب حول حالة الأمة أمس "تضمن ابقاء التوازن الاستراتيجي الضروري للسلام والاستقرار في كل أنحاء العالم".
وبسؤاله حول ما إذا كانت الأسلحة الجديدة موجهة ضد الولايات المتحدة، أجاب بيسكوف أنها لا تشكل تهديدا لأحد ليس لديه خطط لمهاجمة روسيا.
وأعربت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "قلقهما" من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سباق التسلح المنخرطة فيه بلاده و"أثره السلبي على الجهود الدولية للسيطرة على الأسلحة".
ووفقا للمتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت، فإن ميركل وترامب أجريا أمس اتصالا هاتفيا بحثا خلاله خطاب بوتين في نفس اليوم الذي أعلن فيه الأخير أن بلاده لديها سلاحا نوويا قادرا على إبطال مفعول الدرع الصاروخي الأمريكي وأي هجوم قادم من الخارج.