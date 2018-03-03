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الرئيسية | خارج الحدود | الحريري ينشر "سيلفي" مع ولي العهد السعودي

الحريري ينشر "سيلفي" مع ولي العهد السعودي

الحريري ينشر "سيلفي" مع ولي العهد السعودي
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 03 مارس 2018 - 15:35

نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صورة "سيلفي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، برفقة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، وشقيقه وسفير السعودية في أمريكا الأمير خالد بن سلمان.

وظهر الثلاثة في الصورة التي التقطت بشكل مائل، مبتسمين ويرتدون ملابس غير رسمية، بعد انتهاء اجتماع رسمي ضمهم، وذلك عقب يومين من لقاء الحريري مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء اللبناني للمملكة العربية السعودية عقب تراجعه عن الاستقالة التي كان قد أعلن عنها، في نونبر الماضي، من الرياض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - fador السبت 03 مارس 2018 - 16:28
نريد ان نرى كل حكامنا هكدا و متوحدين و تجمعهم كلمة واحدة و يكونوا يدا واحدة ضد كل ما يمس مقدساتنا و لكن هيهات
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-78
2 - richie السبت 03 مارس 2018 - 17:54
ادا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتضر الساعة
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9
3 - حريرة الحريري السبت 03 مارس 2018 - 18:52
هذا سيلفي الخوف من التهام ابن سلمان لثروة الحريري الموجودة في السعودية. بروبگاندا مصطنعة
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5
4 - محلل فوق العادة السبت 03 مارس 2018 - 20:45
يا سعد لن تنجو من مخالب السعودية ما دامت ثروتك هناك.....فكر في الامر مليا.
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