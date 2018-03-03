24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/03/2018
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:26
|06:51
|12:44
|15:56
|18:29
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- لقاء الصحافي والسياسي
- الأمطار بشفشاون .. 103 ملمترات خلال 24 ساعة
- غرق مهاجرتين أثناء محاولتهما دخول سبتة بحرا
- الحريري ينشر "سيلفي" مع ولي العهد السعودي
- عرض أبرز اهتمامات اليوم في الصحف الأوروبيّة
احتجاج شغيلة الإنعاش الوطني بالرباط .. "عبيد القرن 21" ضد الإهانة (5.00)
نبيلة منيب: المدرسة العمومية أُفشلت لأن النظام يريد أن يحكم بالتجهيل (5.00)
السويسي .. مستشفى يوحد آلام المرضى مع شكاوى الأطر الصحية (5.00)
- رصيف الصحافة: البوليساريو تتظاهر في سويسرا ضد مصالح المغرب - (71)
- نبيلة منيب: المدرسة العمومية أُفشلت لأن النظام يريد أن يحكم بالتجهيل - (68)
- حظر الأغاني يُعيد "تركيا العلمانية" إلى مواجهة سطوة الأردوغانية - (54)
- "وضعيات جنسية" تمنع عرض لوحات فنانة تشكيلية مغربية بتطوان - (51)
- مشروع عويطة الرياضي يطمح إلى تحضير أبطال أولمبيين مغاربة - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الحريري ينشر "سيلفي" مع ولي العهد السعودي
السبت 03 مارس 2018 - 15:35
نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صورة "سيلفي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، برفقة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، وشقيقه وسفير السعودية في أمريكا الأمير خالد بن سلمان.
وظهر الثلاثة في الصورة التي التقطت بشكل مائل، مبتسمين ويرتدون ملابس غير رسمية، بعد انتهاء اجتماع رسمي ضمهم، وذلك عقب يومين من لقاء الحريري مع الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء اللبناني للمملكة العربية السعودية عقب تراجعه عن الاستقالة التي كان قد أعلن عنها، في نونبر الماضي، من الرياض.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - fador السبت 03 مارس 2018 - 16:28
نريد ان نرى كل حكامنا هكدا و متوحدين و تجمعهم كلمة واحدة و يكونوا يدا واحدة ضد كل ما يمس مقدساتنا و لكن هيهات
تعليق غير لائق
-78
3 - حريرة الحريري السبت 03 مارس 2018 - 18:52
هذا سيلفي الخوف من التهام ابن سلمان لثروة الحريري الموجودة في السعودية. بروبگاندا مصطنعة
4 - محلل فوق العادة السبت 03 مارس 2018 - 20:45
يا سعد لن تنجو من مخالب السعودية ما دامت ثروتك هناك.....فكر في الامر مليا.
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4