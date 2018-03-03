الحريري ينشر "سيلفي" مع ولي العهد السعودي

هسبريس ـ مُتابعة

نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صورة "سيلفي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، برفقة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، وشقيقه وسفير السعودية في أمريكا الأمير خالد بن سلمان.

وظهر الثلاثة في الصورة التي التقطت بشكل مائل، مبتسمين ويرتدون ملابس غير رسمية، بعد انتهاء اجتماع رسمي ضمهم، وذلك عقب يومين من لقاء الحريري مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء اللبناني للمملكة العربية السعودية عقب تراجعه عن الاستقالة التي كان قد أعلن عنها، في نونبر الماضي، من الرياض.