القبض على 116 شخصا بتهم إرهابية في البحرين

هسبريس ـ مُتابعة

اعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن احباط عدة عمليات إرهابية وتخريبية، حسب ما ذكرت اليوم السبت صحيفة "الايام" المحلية.

المصدر ذكر أن هذه التدخلات الأمنية أفضت إلى "القبض على 116 عنصرا ينتمون الى تنظيم إرهابي واحد".

وقالت "الأيام"، ضمن نسختها الإلكترونية، إنه تم ضبط أكثر من 42 كيلوغراما من مادتي "تي إن تي" و"سي فور" شديدتي الانفجار.