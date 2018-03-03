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القبض على 116 شخصا بتهم إرهابية في البحرين
السبت 03 مارس 2018 - 17:38
اعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن احباط عدة عمليات إرهابية وتخريبية، حسب ما ذكرت اليوم السبت صحيفة "الايام" المحلية.
المصدر ذكر أن هذه التدخلات الأمنية أفضت إلى "القبض على 116 عنصرا ينتمون الى تنظيم إرهابي واحد".
وقالت "الأيام"، ضمن نسختها الإلكترونية، إنه تم ضبط أكثر من 42 كيلوغراما من مادتي "تي إن تي" و"سي فور" شديدتي الانفجار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - wood السبت 03 مارس 2018 - 17:58
النظام البحريني هو من ابشع الانظمة الاستبدادية و الشمولية في العالم تم تفصيله من طرف الامريكان و البريطانيين ليحكم جزيرة البحرين كضيعة يملكها لكنه في الحقيقة هو في خدمة اسياده الغربيين ، و يمارس على المواطنين ابشع انواع الظلم و التهميش و يقوم بنزع الجنسية عن من يشاء و يقوم بتجنيس اللاف من الغرباء لتغيير البنية الديمغرافية في البلد ، و بما ان اغلبية السكان من المذهب الشيعي فقد وجد من ايران و حزب الله شماعة يعلق عليها انتفاضة السكان ضد حكمه ، فيبدو ايضا ان يدفع المواطنين للتطرف ليعطي الشرعية للحرب التي يخوضها ضد شعبه بحجة محاربة الارهاب اي نفس التقنية التي اتبعها الاسد في سوريا !!!
2 - Adil السبت 03 مارس 2018 - 18:00
في الدول العربية كل معارض للحكم الإستبدادي و الديكتاتوري يسمى إرهابي
3 - Maher السبت 03 مارس 2018 - 18:03
Yawdi tout ça c'est de fabrication de délits car les dictatures arabes ne veulent pas entendre de democracie et de liberté d'expression. Les arabes doivent vivre en occident où en Amérique car les conditions d'une vie digne dans les pays arabes n'existent pas avec ces dictatures. Bon courage mes frères et mes soeurs.
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