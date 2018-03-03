شخص يطلق الرصاص على نفسه أمام البيت الأبيض

هسبريس ـ مُتابعة

أطلق شخص الرصاص على نفسه أمام البيت الأبيض، ولم ترد معلومات حتى الآن عن حالته الصحية، حسب مصادر رسمية.

وأعلن البيت الابيض على "تويتر" أن "جهاز الإستخبارات السرية يبحث تقارير حول شخص يشتبه بأنه أطلق النار على نفسه أمام الجانب الشمالي للسياج".

وأضاف المصدر نفسه بعدها بلحظات أن الطاقم الطبي انتقل لمكان الحادث. ولا تزال دوافع الرجل المنتحر مجهولة حتى الآن.

واثر الواقعة أغلقت السلطات الأمريكية بعض الشوارع القريبة من المنطقة. بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته ميلانيا غير موجودين حاليا في البيت الأبيض، لأنهما معا، منذ الأمس، في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

هذا الحادث يأتي بعد أيام قليلة من آخر، وقع يوم 23 فبراير المنقضي، حين صدمت امرأة، عرف فيما بعد أن اسمها جيسيكا فورد ويفترض أنها تعاني من اضطرابات ذهنية، سيارتها بالحاجز الأمني الذي يحمي البيت الأبيض.

وكشفت السلطات، وقتها، عدم إصابة أي عنصر من قوات الأمن، وأنه "لم يكن من الضروري اللجوء إلى استخدام الأسلحة خلال حادث السيارة".