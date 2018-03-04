24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5012:4415:5618:3019:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. فيلم جديد لـ"تارانتينو" يجمع براد بيت وديكابريو (5.00)

  2. هاري بعد هزم المصارع جرجس: هَاد الشّي كُولّو على الراية المغربية (5.00)

  3. الجديدة أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة (5.00)

  4. مخرج فرنسي ينقل معاناة عاملات مغربيات في مصانع النسيج بطنجة (5.00)

  5. إهمال المستشرقين الألمان للغة العربية .. تقصير معرفي وغش أكاديمي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مزارعون يحتجون بالأبقار والدجاج أمام برلمان الأردن

مزارعون يحتجون بالأبقار والدجاج أمام برلمان الأردن

مزارعون يحتجون بالأبقار والدجاج أمام برلمان الأردن
هسبريس - متابعة
الأحد 04 مارس 2018 - 17:34

لم يجد المزارعون الأردنيون طريقة للاحتجاج على فرض الحكومة ضريبة على قطاعهم، إلا بوضع أبقار ودجاج وبيض أمام مجلس النواب الأردني صباح اليوم الأحد.

ويتجمع المزارعون أمام المجلس في اعتصام شبه يومي منذ فرض الحكومة الضريبة على القطاع الزراعي قبل نحو شهر.

ويطالب المحتجون مجلس النواب بالضغط على الحكومة للتراجع عن القرار.

وقال الناطق الإعلامي للجنة الدفاع عن المزارعين رئيس الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن السابق عبد الشكور جمجوم ، في تصريح للصحفيين أثناء الاعتصام اليوم ، إنهم سيلتقون بعد غد الثلاثاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية جعفر حسان ووزراء معنيين، لبحث مطالبهم بالتراجع عما فرضته الحكومة من ضرائب على القطاع مؤخرا.

وقال جمجوم إن الاعتصام لن يتوقف حتى تؤكد الحكومة تراجعها عن قرار الضريبة.

وكانت الحكومة فرضت ضریبة المبیعات بنسب تتراوح بین 4 إلى 6 بالمئة لتوحيدها عند 10 بالمئة على الخضروات والفواكه، والأعلاف والحیوانات الحیة، إضافة إلى مدخلات الإنتاج الزراعي، التي كانت معفاة، أو خاضعة لضریبة المبیعات بنسبة الصفر أو 4 بالمئة .

وقبل أيام نقل عضو في مجلس النواب عن وزراء بالحكومة قولهم إن الحكومة أوقفت العمل بالضريبة على مخرجات الانتاج الزراعي فيما لم تتراجع على ضريبة المدخلات.

ويشهد الشارع الأردني حالة من عدم الرضا، بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، في يناير الماضي .

ورداً على قرارات الحكومة، خرجت العديد من المسيرات الاحتجاجية المنددة بالقرار، والتي تُطالب بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب.

وهدفت الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تقليص العجز في موازنة العام الجاري ووقف ارتفاع الدين العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - zèle berrechid الأحد 04 مارس 2018 - 18:13
Les vaches ne travaillent pas le Dimanche , les poules préparent la fête des coqs .
Où est le problème
C'est la fiesta chez eux.
Laisser les tranquilines.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.