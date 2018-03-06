جيش ألمانيا يعتزم تدريب القوات المسلحة العراقية

هسبريس - متابعة

يعتزم الجيش الألماني تدريب الجيش العراقي التابع للحكومة المركزية إلى جانب تدريبه للمقاتلين الأكراد شمالي العراق.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، أعلنت خلال زيارتها الأخيرة للعراق عزم جيش بلادها توسيع نطاق التزامه العسكري هناك ليمتد إلى الدولة بأكملها، وتعزيز دعم الحكومة المركزية العراقية مستقبلا في مكافحة إرهاب تنظيم داعش، ذلك إلى جانب الدعم الذي يقدمه الجيش الألماني للمقاتلين الأكراد شمالي العراق.

وذكرت شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية، استنادا إلى نص تفويض للمشاركة الألمانية في مكافحة تنظيم "داعش"، والمنتظر إقراره في مجلس الوزراء الألماني غدا الأربعاء، أنه من المخطط أيضا استمرار مشاركة السلاح الجوي الألماني في مهمة مكافحة داعش عبر طائرات استطلاع من طراز "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود انطلاقا من قاعدة "الأزرق" العسكرية في الأردن، بالإضافة إلى تقليص عدد طائرات الاستطلاع المستخدمة في المهمة.

وبحسب التقرير، سيشارك في كلا المهمتين 800 جندي كحد أقصى. وكان يبلغ الحد الأقصى للمشاركة من قبل 1350 جنديا.

ويعود الخفض على وجه الخصوص إلى عدم وجود حاجة بعد الآن لمشاركة فرقاطة ألمانية في حماية حاملة طائرات فرنسية في البحر المتوسط.

وقد تم حاليا دحر داعش إلى حد كبير في المناطق التي سيطر عليها التنظيم لسنوات طويلة في سورية والعراق. ويسعى التحالف الدولي لمكافحة داعش بتواجده العسكري في المنطقة إلى الحيلولة دون عودة داعش لقوته مجددا.