مصادرة أموال وممتلكات منتمين لنظام صدام حسين

هسبريس - متابعة

أعلنت السلطات العراقية مصادرة أملاك وأموال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إلى جانب أفراد من عائلته وأكثر من أربعة آلاف شخص من أركان نظامه السابق.

وذكرت هيئة المساءلة والعدالة العراقية، في بيان، أنها أعدت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بناء على القانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بهذا الصدد.

ويطال هذا الإجراء صدام حسين وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية. كما تضم القوائم 4257 شخصا، من بينهم السكرتير الشخصي للرئيس السابق، عبد حميد محمود الخطاب التكريتي.

وأوضحت الهيئة أن عائدات الممتلكات المصادرة ستقدم إلى وزارة المالية. وأكدت أن من حق المشمولين باجراءات الحجز تقديم طعون إلي اللجنة المشكلة من قبل "الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الأموال المحجوزة.