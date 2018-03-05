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الرئيسية | خارج الحدود | مصادرة أموال وممتلكات منتمين لنظام صدام حسين

مصادرة أموال وممتلكات منتمين لنظام صدام حسين

مصادرة أموال وممتلكات منتمين لنظام صدام حسين
هسبريس - متابعة
الاثنين 05 مارس 2018 - 18:45

أعلنت السلطات العراقية مصادرة أملاك وأموال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إلى جانب أفراد من عائلته وأكثر من أربعة آلاف شخص من أركان نظامه السابق.

وذكرت هيئة المساءلة والعدالة العراقية، في بيان، أنها أعدت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بناء على القانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بهذا الصدد.

ويطال هذا الإجراء صدام حسين وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية. كما تضم القوائم 4257 شخصا، من بينهم السكرتير الشخصي للرئيس السابق، عبد حميد محمود الخطاب التكريتي.

وأوضحت الهيئة أن عائدات الممتلكات المصادرة ستقدم إلى وزارة المالية. وأكدت أن من حق المشمولين باجراءات الحجز تقديم طعون إلي اللجنة المشكلة من قبل "الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الأموال المحجوزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - khaald الاثنين 05 مارس 2018 - 19:06
اللهم ارحم هذا الرجل وارحم جميع موتى المسلمين
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36
2 - hadak ennit الاثنين 05 مارس 2018 - 19:11
quand le lion sort de la forret les chiens dirigent le gouvernemnt sans cesse d'aboyement
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13
3 - حاتم علي الاثنين 05 مارس 2018 - 19:17
العراق في عهد الشهيد صدام كان اخر سور يتكىء عليه العرب في مواجهة الأطماع الغربية و الفارسية... و لما تهدم داك السور... ها نحن نرى النيران تلتهم الشرق الأوسط بأخضره و يابسه... و الدول تتساقط تباعا كأوراق الخريف... رحمك الله يا صدام...
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35
4 - آسفي الاثنين 05 مارس 2018 - 19:20
بلاد رافضين العراق .يحكمها من اتا علا دبابات امريكا وحلفائها أي عدالة يتحدثون عليها ولان سلامتها امريكا لي ءيران وأصبحت بيد مليشيات شيعية يقولون الموت لا مريكا وهي من تمدهم بل عدة والعتاد .
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11
5 - خريبكة الاثنين 05 مارس 2018 - 19:42
منذ بداية حرب العراق عملاء أمريكا والفرس نهبوا مآت المليارات وكل المنظمات العالمية تشهذ بذلك لكن لا مسآلة
أما الشهيد صدام حسين فهو في قلب كل أحرار العرب وإلى الأبذ
لا تأسفنَّ على غـدرِ الزمانِ لطالمـا....رقصت على جثثِ الأســودِ كلابا
لا تحسبن برقصها ، تعلوا على أسيادها....تبقى الأسودُ أسوداً والكلابُ كِلابا
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23
6 - حائز الاثنين 05 مارس 2018 - 19:48
رحم الله صدام كان في عهده العراق قبلة لكل عربي يعاني من البطالة في بلده وكان رحمه الله يفضل اليد العربية على اليد الأجنبية لكن العراق ضاعت باستشهاده
وأصبحت تعيش فوضى أمنية وسياسية وطائفية وقتل على الهوية والإنتماء وأصبحت في يد عصابة موالية لطهران الإرهابية الإجرامية والتي تعيث فسادا وخرابا ودمارا في المنطقة العربية.
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22
7 - محمد الاثنين 05 مارس 2018 - 20:45
آصبح اسم الشهيد صدام حسين خالدا في تاريخ الامة عكس الخونة الذين باعوا شرفهم رخيصا و قدموا العراق في طبق من ذهب لاسيادهم. رحم الله صدام حسين.
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