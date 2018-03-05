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كُتّاب وآراء
مصادرة أموال وممتلكات منتمين لنظام صدام حسين
أعلنت السلطات العراقية مصادرة أملاك وأموال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إلى جانب أفراد من عائلته وأكثر من أربعة آلاف شخص من أركان نظامه السابق.
وذكرت هيئة المساءلة والعدالة العراقية، في بيان، أنها أعدت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بناء على القانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بهذا الصدد.
ويطال هذا الإجراء صدام حسين وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية. كما تضم القوائم 4257 شخصا، من بينهم السكرتير الشخصي للرئيس السابق، عبد حميد محمود الخطاب التكريتي.
وأوضحت الهيئة أن عائدات الممتلكات المصادرة ستقدم إلى وزارة المالية. وأكدت أن من حق المشمولين باجراءات الحجز تقديم طعون إلي اللجنة المشكلة من قبل "الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الأموال المحجوزة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
أما الشهيد صدام حسين فهو في قلب كل أحرار العرب وإلى الأبذ
لا تأسفنَّ على غـدرِ الزمانِ لطالمـا....رقصت على جثثِ الأســودِ كلابا
لا تحسبن برقصها ، تعلوا على أسيادها....تبقى الأسودُ أسوداً والكلابُ كِلابا
وأصبحت تعيش فوضى أمنية وسياسية وطائفية وقتل على الهوية والإنتماء وأصبحت في يد عصابة موالية لطهران الإرهابية الإجرامية والتي تعيث فسادا وخرابا ودمارا في المنطقة العربية.