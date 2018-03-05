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الرئيسية | خارج الحدود | كبير معارضي إسرائيل يطلب الانفصال عن فلسطين

كبير معارضي إسرائيل يطلب الانفصال عن فلسطين

كبير معارضي إسرائيل يطلب الانفصال عن فلسطين
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 05 مارس 2018 - 17:52

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، آفي غاباي، إلى "انفصال إسرائيل عن الفلسطينيين، لضمان استمرار الغالبية اليهودية في الدولة".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن غاباي، زعيم حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض، قوله في المؤتمر السنوي للجنة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية "ايباك"، المنعقد في واشنطن، إنه سيعمل على "إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح".

وأدان غاباي استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ورحب بقرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس.

وقال غاباي: " أعتقد أن السلام سيضمن الأمن طويل المدى لإسرائيل". وأضاف في إشارة إلى خطة يعكف عليها البيت الأبيض لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية: " آمل أن خطة الرئيس ترامب ستبدأ بإعادة الثقة، لا ينبغي علينا أن نتخلى عن هذا الحلم، يجب أن نحوّل الحلم إلى حقيقة، يجب علينا أن نفصل أنفسنا عن الفلسطينيين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - rachida الاثنين 05 مارس 2018 - 18:19
في المشمش يا ايها البطل الكرتوني القدس عربية وعاصمة ابدية لدولة فلسطين الحرة ان شاء الله والمسلم والعربي المقاوم لن يتنازل ابدا والفلسطيني لكم بالمرصاد وتحية لكل فلسطيني وكل فلسطينة على ثباتهم وقناعتهم بان ما ذهب بالقوة لا يسترجع الا بالقوة . وخزعبلات السيد نرامب سياتي يوم وتنتهي .
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45
2 - وليد الاثنين 05 مارس 2018 - 18:36
لكن الفلسطنيين سيكونون أول المعارضين، كيف سيقبلون أن يعيشوا في دولة عربية و يتركوا إسرائيل بمسشفياتها و جامعاتها المرموقة ووو..... يدكرني هدا بصحراويي الداخل ينتفعون ببقاء مشكل الصحراء على حساب باقي المواطنين
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-12
3 - omar الاثنين 05 مارس 2018 - 18:37
غباي من أصول شرقية مغربية. عيّن وزيرا للبيئة خلال عامي 2015 و2016 في الحكومة التي ترأسها بنيامين نتانياهو والتي كان حزبه كولانو جزء منها. لكنه استقال في مايو 2016 احتجاجا على تعيين افيغادور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف وزيرا للدفاع. كما واستقال من حزب كولانو وانضم إلى حزب العمل.[2]

في 10 يوليو 2017، فاز برئاسة حزب العمل، متغلباً على منافسة عمير بيرتز، بعدما حصل على 52% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب، وكان قد حصل على نسبة 27% في الجولة الأولى. آفي غباي كان قد تلقى دعماً، في مستهل حملته، من رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، عن حزب العمل، إيهود باراك، والذي كتب على صفحته على فيسبوك انه سيجلب "الامل والتغيير" وسيعمل على ضخ دم جديد في الحزب.[2]

غباي يؤيد حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.[2]
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1
4 - mre الاثنين 05 مارس 2018 - 19:46
بنو صهيون هم بنو صهيون، ولولا جبن حكامنا وتخادلهم تجاه شعوبهم ودينهم وتجاه ربهم لما اسطاع أمثاله ان يتحدث كما يتحدث. وان عدتم عدنا. صدق الله العظيم.
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7
5 - Samir r الاثنين 05 مارس 2018 - 19:56
الحل الوحيد هو إقامة دولة واحدة ديموقراطية على جميع الأراضي الفلسطينية التاريخية يتعايش فيها اليهود والفلسطينيون على قدم المساواة نفس الواجبات ونفس الحقوق.
اما اذا بقي الفلسطينيون على حالتهم هذه متكلين على الإعراب والعثمانيين فمصيرهم مجهول لكي لا أقول أكثر ماساوي على ما عليه الآن والسلام
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4
6 - متأمل الاثنين 05 مارس 2018 - 20:02
أفعلوا ماشئتم يا بني صهيون وقولوا ما شئتم وعارضوا
ماشئتم واقتلوا ماشئتم واسجنوا ما شئتم وهجروا ما شئتم لكنكم يجب أن تعلموا أن سنة الله على أن الباطل
لا يدوم كما قال تعالى :( وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81) 
وزهوقا يعني لن يدوم ولن يستمر فسيهيئ الله لهذه الأمة رجلا مؤمنا صالحا تقيا سنيا مثل صلاح الدين الأيوبي طال الزمان أوقصر ليرفع عن أهل فلسطين معاناتهم مع بني صهيون ويعيشوا في أمن وسلام.
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