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كُتّاب وآراء
كبير معارضي إسرائيل يطلب الانفصال عن فلسطين
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، آفي غاباي، إلى "انفصال إسرائيل عن الفلسطينيين، لضمان استمرار الغالبية اليهودية في الدولة".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن غاباي، زعيم حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض، قوله في المؤتمر السنوي للجنة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية "ايباك"، المنعقد في واشنطن، إنه سيعمل على "إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح".
وأدان غاباي استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ورحب بقرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس.
وقال غاباي: " أعتقد أن السلام سيضمن الأمن طويل المدى لإسرائيل". وأضاف في إشارة إلى خطة يعكف عليها البيت الأبيض لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية: " آمل أن خطة الرئيس ترامب ستبدأ بإعادة الثقة، لا ينبغي علينا أن نتخلى عن هذا الحلم، يجب أن نحوّل الحلم إلى حقيقة، يجب علينا أن نفصل أنفسنا عن الفلسطينيين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
في 10 يوليو 2017، فاز برئاسة حزب العمل، متغلباً على منافسة عمير بيرتز، بعدما حصل على 52% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب، وكان قد حصل على نسبة 27% في الجولة الأولى. آفي غباي كان قد تلقى دعماً، في مستهل حملته، من رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، عن حزب العمل، إيهود باراك، والذي كتب على صفحته على فيسبوك انه سيجلب "الامل والتغيير" وسيعمل على ضخ دم جديد في الحزب.[2]
غباي يؤيد حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.[2]
اما اذا بقي الفلسطينيون على حالتهم هذه متكلين على الإعراب والعثمانيين فمصيرهم مجهول لكي لا أقول أكثر ماساوي على ما عليه الآن والسلام
ماشئتم واقتلوا ماشئتم واسجنوا ما شئتم وهجروا ما شئتم لكنكم يجب أن تعلموا أن سنة الله على أن الباطل
لا يدوم كما قال تعالى :( وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)
وزهوقا يعني لن يدوم ولن يستمر فسيهيئ الله لهذه الأمة رجلا مؤمنا صالحا تقيا سنيا مثل صلاح الدين الأيوبي طال الزمان أوقصر ليرفع عن أهل فلسطين معاناتهم مع بني صهيون ويعيشوا في أمن وسلام.