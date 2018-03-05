كبير معارضي إسرائيل يطلب الانفصال عن فلسطين

هسبريس ـ مُتابعة

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، آفي غاباي، إلى "انفصال إسرائيل عن الفلسطينيين، لضمان استمرار الغالبية اليهودية في الدولة".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن غاباي، زعيم حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض، قوله في المؤتمر السنوي للجنة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية "ايباك"، المنعقد في واشنطن، إنه سيعمل على "إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح".

وأدان غاباي استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ورحب بقرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس.

وقال غاباي: " أعتقد أن السلام سيضمن الأمن طويل المدى لإسرائيل". وأضاف في إشارة إلى خطة يعكف عليها البيت الأبيض لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية: " آمل أن خطة الرئيس ترامب ستبدأ بإعادة الثقة، لا ينبغي علينا أن نتخلى عن هذا الحلم، يجب أن نحوّل الحلم إلى حقيقة، يجب علينا أن نفصل أنفسنا عن الفلسطينيين".