نقاشات "الشورى السعودي" تطال الميز ضد المرأة

هسبريس ـ مُتابعة

يناقش مجلس الشورى السعودي، قريبًا، توصية تمنع بموجبها كل أشكال التمييز ضد المرأة، مثل الولاية السارية عليها حاليًا.

وتقدمت عضوتا مجلس الشورى لطيفة الشعلان وموضى الخلف، بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية، بتوصية بحصر الأنظمة القائمة،التي تشمل تمييزًا ضد المرأة السعودية، والتقدم بها إلى الملك لتعديلها.

وقالت العضوتان إن "هيئة حقوق الإنسان، مؤسسة ذات صفة اعتبارية، ترتبط بالملك مباشرة، وينص نظامها على أن لها إبداء الرأي في مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة، واقتراح تعديلها، وفقاً للإجراءات النظامية".

وأوضحتا أن هذا يعني أن الهيئة "مخولة نظاماً اقتراح ما يمكّن من تعديل في بعض الأنظمة النافذة، أو استحداث أنظمة جديدة لحماية المرأة من التمييز، امتثالاً للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة، ومن اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

ولفتت الشعلان والخلف الانتباه، بحسب الصحيفة، إلى أن بعض الأنظمة تشمل "تمييزًا صريحًا ضد المرأة، ومنها نظام الولاية على المرأة في الحصول على بعض حقوقها الأساسية بصفتها مواطنة كاملة الأهلية، مثل استخراج الجواز أو السفر إلى الخارج".

وتعد هذه التوصية الأولى من نوعها التي ستدرج ضمن تقرير لجنة حقوق الإنسان، والهيئات الرقابية في التقرير السنوي للهيئة داخل المجلس. وتطرقت العضوتان في التوصية إلى ممارسات تمييز أخرى ضد المرأة السعودية في مجالات التعليم والعمل المتاحة لها.

واستندت التوصية إلى الرؤية الحديثة في السياسة الداخلية العامة للمملكة، والتي تسير في اتجاه مزيد من تمكين المرأة وتطوير أوضاعها الحقوقية.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 26 شتنبر 2017 أمرًا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة "وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم.