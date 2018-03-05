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- مجموعة "إم بي سي" تمنع بث جميع الدراما التركية - (48)
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كُتّاب وآراء
مجموعة "إم بي سي" تمنع بث جميع الدراما التركية
قالت مجموعة (إم.بي.ٍسي)، أكبر مجموعة بث تلفزيوني وإذاعي خاصة في العالم العربي، اليوم الاثنين إنها تلقت أوامر بوقف بث الدراما التلفزيونية التركية مع تصاعد التوتر بين أنقرة وبعض الدول العربية.
وتحظى المسلسلات التركية على الأخص بنسبة إقبال عالية في أنحاء الشرق الأوسط إلا أن متحدثا باسم المجموعة قال إن الحظر الشامل بدأ سريانه في الثاني من مارس.
ويدير مجموعة (إم.بي.ٍسي) رجل الأعمال السعودي وليد آل إبراهيم ومستثمرون سعوديون آخرون.
وقال مازن حايك المتحدث باسم (إم.بي.ٍسي) إن هناك قرارا يشمل فيما يبدو عددا من المحطات التلفزيونية العربية في عدد من الدول بما في ذلك (إم.بي.ٍسي) بوقف إذاعة المسلسلات التركية.
وتعتبر السعودية والإمارات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي شارك في تأسيسه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صديقا لقوى إسلامية تعارضها الدولتان.
وزاد من توتر العلاقات دعم أنقرة لقطر بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على الدوحة العام الماضي لدعمها إسلاميين متشددين. وتنفي قطر الاتهامات الموجهة لها.
ويشن معلقون عرب أيضا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد ما يعتبرونه تغلغلا للثقافة التركية في المنازل العربية عبر الدراما التلفزيونية المدبلجة عادة بالعربية.
وقال حايك إن الحظر يشمل جميع الدراما التركية ويؤثر بشكل فوري على ستة مسلسلات. وأضاف أن ذلك سيؤثر على الأرجح على العائدات ونسبة المشاهدة التي زادت على مدار أكثر من عشرة أعوام.
إلا أن القرار فتح الفرصة أيضا أمام صناع الدراما في دول مثل قطر ولبنان لسد هذه الثغرة. وقال حايك إن القرار يمكن أن يكون حافزا للمنتجين العرب لصنع دراما عربية عالية المستوى يمكن أن تكون بديلا جيدا لتلك التي تم منع عرضها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
كيقول المثل المغربي
دير ما دار جارك اولا حول باب دارك
يجب تشجيع الانتاج المحلي اولا!
تلسياحية.ممتازة.من.الماحية.الانسامية.صفر.
المطاعم.ممتازة.والغلاء.اما.السينما.فكهم
يمثلون.وافلامهم.باءخة.ولا.هدف.لها.غير
الربح.المال.
المغرب لم يترك بلدا لم يشتري منه إنتاجاته: البرازيل ،المكسيك، مصر ، تركيا ، تونس ، كوريا الجنوبية ، سوريا.
ولم يهتمو بصلب الموضوع وهو قطع بعض العلاقات التركية العربية الإسلامية
هذا ما تريده إسرائيل يا مسلمين
لكن أنا ضد الدراما التركية التي كلخت بالخصوص شعبنا المغربي الذي احتكرها بقوة أمام البرامج المحلية خصوصا عند عرضها بالدرجة...
فين أيام المسلسلات المكسيكية و بالعربية الفصحى
المهم إذا بقات غير سامحيني هذاك هو الأهم.
ومن يتبجح بأن مسلسل سامحيني نسلسل درامي و ناجح فما عليه الا أن ينظر لنتائجه الكارثية على العقل المغربي حتى أصبحت نرى الشيخ يضبط منبه ساعته مع وقت المسلسل
الغزو العثماني بعد الاوربي و الامريكي أمة اختارت أن تعيش في التخلف و شعوبها ومن يديرونهم يتنافسون في اذلال أنفسهم
MERDE