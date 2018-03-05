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الرئيسية | خارج الحدود | مجموعة "إم بي سي" تمنع بث جميع الدراما التركية

مجموعة "إم بي سي" تمنع بث جميع الدراما التركية

مجموعة "إم بي سي" تمنع بث جميع الدراما التركية
هسبريس - رويترز
الاثنين 05 مارس 2018 - 13:35

قالت مجموعة (إم.بي.ٍسي)، أكبر مجموعة بث تلفزيوني وإذاعي خاصة في العالم العربي، اليوم الاثنين إنها تلقت أوامر بوقف بث الدراما التلفزيونية التركية مع تصاعد التوتر بين أنقرة وبعض الدول العربية.

وتحظى المسلسلات التركية على الأخص بنسبة إقبال عالية في أنحاء الشرق الأوسط إلا أن متحدثا باسم المجموعة قال إن الحظر الشامل بدأ سريانه في الثاني من مارس.

ويدير مجموعة (إم.بي.ٍسي) رجل الأعمال السعودي وليد آل إبراهيم ومستثمرون سعوديون آخرون.

وقال مازن حايك المتحدث باسم (إم.بي.ٍسي)‭‭ ‬‬إن هناك قرارا يشمل فيما يبدو عددا من المحطات التلفزيونية العربية في عدد من الدول بما في ذلك (إم.بي.ٍسي) بوقف إذاعة المسلسلات التركية.

وتعتبر السعودية والإمارات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي شارك في تأسيسه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صديقا لقوى إسلامية تعارضها الدولتان.

وزاد من توتر العلاقات دعم أنقرة لقطر بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على الدوحة العام الماضي لدعمها إسلاميين متشددين. وتنفي قطر الاتهامات الموجهة لها.

ويشن معلقون عرب أيضا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد ما يعتبرونه تغلغلا للثقافة التركية في المنازل العربية عبر الدراما التلفزيونية المدبلجة عادة بالعربية.

وقال حايك إن الحظر يشمل جميع الدراما التركية ويؤثر بشكل فوري على ستة مسلسلات. وأضاف أن ذلك سيؤثر على الأرجح على العائدات ونسبة المشاهدة التي زادت على مدار أكثر من عشرة أعوام.

إلا أن القرار فتح الفرصة أيضا أمام صناع الدراما في دول مثل قطر ولبنان لسد هذه الثغرة. وقال حايك إن القرار يمكن أن يكون حافزا للمنتجين العرب لصنع دراما عربية عالية المستوى يمكن أن تكون بديلا جيدا لتلك التي تم منع عرضها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - وسيم الاثنين 05 مارس 2018 - 13:39
أحسن مادارو وكانتمناو يتبعوهم هادو ديالنا
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245
2 - محمد الاثنين 05 مارس 2018 - 13:41
العقبة لجميع قنوات القطب المتجمد العمومي عندنا
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203
3 - العباس الاثنين 05 مارس 2018 - 13:41
خليو لينا غا سامحيني تانعرفو واش منار غاتموت ولا لا, راه خمس سنين وحنا متبعينه ودابا تحيدوه لينا حيت العلاقات السياسيه بيناتكم خسرات, خليو لينا سامحيني,المغرب سينهض ب سامحيني. انه رمز وطني يا ساده
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129
4 - Rbati الاثنين 05 مارس 2018 - 13:44
تنتمنى يتم قطع البث ديالها في قنواتنا المغربية ايضا لفراغ محتوى هاد المسلسلات و اللي بالنسبة ليا مجرد مضيعة للوقت و تكليخ في تكليخ. مجرد رأي مع احتراماتي لربات البيوت. انصحكم بقراءة الكتب و الاستمتاع بالبرامج العلمية و الوثائقية و المسلسلات الهادفة التي قد تغير شيئا في حياتك بطريقة إيجابية.
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178
5 - حمزة مريرت الاثنين 05 مارس 2018 - 13:46
مصائب قوم عند قوم فوائد أتمنى من المغرب أن يقوم بنفس الخطوة لأن الدراما التركية أثرت في نساء المغرب في جميع النواحي حتى من أسماء المواليد نسمع بعض الأسماء الدخيلة واللباس أيضا وإن دل هذا على شيئ فهو يدل على ضعف المجتمع المغربي والفراغ الذي يعانيه فراغ ثقافي وقلة الثقة في النفس
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129
6 - مونية الاثنين 05 مارس 2018 - 13:46
الحمد لله عقبال القناة الثانية ترحمنا من دوك المسلسلات ديال والو دير بحال القناة الأولى
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94
7 - احمد الاثنين 05 مارس 2018 - 13:46
و هل للعرب منتوج سينمائي يرقى للمستوى حتى يقومون بمنع الدراما التركية التي بامكانها مواجهة عمالقة هوليود باحترافيتها في التصوير و الاخراج و السيناريو و حمل لمضمون نبيل و هادف ، هل غار الخليجيون اللذين لم يقدموا سوى صورا تسيء للعرب من النجاح العالمي و المبهر لمسلسلسلات تركية تحكي عن التاريخ الاسلامي ك قيامة ارطغرل- السلطان عبد الحميد - كوت العمارة - محمد فاتح العالم .... او من مسلسلات تشويقية و مغامرات ك içerde .....
كيقول المثل المغربي
دير ما دار جارك اولا حول باب دارك
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59
8 - ابوهاجوج الجاهلي الاثنين 05 مارس 2018 - 13:47
اوا فين هو فركوس? انها فرصة ذهبية للمخرجين المغاربة من اجل فرض لغتهم في دول الخليج!! اما القنوات المغربية لم تستفق بعد من السبات في قصور ال العثمان وجواريها
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21
9 - مصائب قوم عند قوم فوائد الاثنين 05 مارس 2018 - 13:47
ياريت إرجعو لينا أيام الكواسر والجوارح نغمة اللغة العربية والاحترام أما دابا يلاطيف تحشم تجلس مع الدار
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80
10 - خنيفري الاثنين 05 مارس 2018 - 13:49
قرار سديد وذو مصداقية لأن هذه المسلسلات التركية تبث أقوالا وأفعالا تخدش الحياء وتنشر الرذيلة في المجتمع. نتمنى لقنواتنا المغربية أن تحذو حذو (mbc groupe ) وفي اعتقادي لا أظن ذلك خصوصا القناتين الأولى والثانية لا برامج ثقافية وفكرية مجرد المسلسلات الفاسدة والرقص والغناء من أجل تكليخ وإفساد القيم للمجتمع المغربي
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43
11 - متابعة الاثنين 05 مارس 2018 - 13:49
المسلسلات التركية أفضل بكثير من المسلسلات المصرية والعربية.. بايتثناء الدراما السورية .تتضمن الكثير من الإبداع والفرجة والمتعة ...لكن للسياسة احكام تصدرها بعيون مغمضة . الله يعفو علينا من الخبث والجهل والتخلف ...
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43
12 - عادل الاثنين 05 مارس 2018 - 13:50
إقتصاديا سعودية خاسرة، لأن طلب الأن هو على سلسلات التركية،
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-4
13 - Mowatin الاثنين 05 مارس 2018 - 13:50
اقول ا م ب س وداعا و المنتظر ان تعلف ابوابها ﻻن ﻻ احد سيشاهدها
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23
14 - PureMinded الاثنين 05 مارس 2018 - 13:50
قرار ممتاز و حبذا لو تم تطبيقه في المغرب لوقف المهازل التركية المدبلجة للدارجة بشكل يسبب الغثيان.

يجب تشجيع الانتاج المحلي اولا!
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37
15 - من هنا الاثنين 05 مارس 2018 - 13:50
أحسن فعلت تهنينا من هذا الاجتياح العثماني الذي يدغدغ عواطف الغوغاء
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19
16 - assifnwourgh الاثنين 05 مارس 2018 - 13:58
يبدو أن دول الخليج بإستثناء قطر تتجه إلى ما لا تحمد عقباهم.. ما دخل الفن في السياسة.. ربما ستنتعش بيروت بالدبلجة.. أما العرب فلا يمكن لهم محاكات الدراما التركية إجمالا..
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11
17 - متتبعة الاثنين 05 مارس 2018 - 14:00
ياريت يمنعوا في المغرب الدراما التركية خاصة تلك المدبلجة الى اللهجة المغربية كمسلسل سامحيني لانها فارغة دون محتوى يذكر وتنزل بمستوى الاخلاق في بلادنا بترويجها لممارسات دخيلة على مجتمعنا تساهم بشكل كبير في تدني مستوى اخلاق المغاربة وخاصة الاطفال جيل المستقبل
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30
18 - غيور الاثنين 05 مارس 2018 - 14:00
ولم لم تكن هذه المقاطعة للفساد الحقيقي
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18
19 - محمد الاثنين 05 مارس 2018 - 14:03
مضحك جدا . حتى الرذيلة أصبحوا يتخيرون فيها ههههههه
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14
20 - وجدية الاثنين 05 مارس 2018 - 14:11
احسن مدارو مسلسلات خرجو على ضعفاء النفس و النساء الاميات باغيين يقلدو لممتلين
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13
21 - الأحياء ماتو الاثنين 05 مارس 2018 - 14:12
صراحة وليت كان نحشم في بلاصت هاد القنوات ديولنا. الحياء مشا مع الناس لي فيها الحشمة. اشمن سامحيني أولا زمر قتلو رجال اوضسرو العيالات. اشمن إسلام حنا فيه.تشلقيم عين بين. والله إلا انا غادي نهبل كي قولو ليك حنا مسلمين بشاااخ اودي الله ادينا في الضو. شي نهار اديرو لينا مسلسلات بورنو وماخفيا اعضم
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12
22 - ايت احمد الاثنين 05 مارس 2018 - 14:16
وهل فعلت مبس ذلك لرداءة المنتوج لو لم تكن الحسابات السياسوية والكراهية التي يكنونها لاردوغان ليتهم يفكرون في الانسان العربي هم الذين يفكرون في تدمير هذا المواطن وجعله يقول نعم لكل مايقدموه له واليوم سيتجهون لا محالة إلى المنتوجات الكورية والبرازيلية والمكسيكية ... وإن غدا لناظره قريب.
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16
23 - عبدو.ج الاثنين 05 مارس 2018 - 14:20
نتمنى بأن نحظى بقسط بهاذا المنع .هذه المسلسلات الجوفاء لا فائدة ولا استفادة التلفزة المغربية دون المستوى
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10
24 - salah الاثنين 05 مارس 2018 - 14:22
و أخيرا سينتهي مسلسل هاته المسلسلات البليدة و المخربة للبيوت و الفارغة المحتوى التي لا تتحدث سوى عن الحب و كأنه ليس هناك سوى الحب في مجتمعنا و التي تأثر بها الشباب من الرجال و النساء حيث ترى الشباب يطلقون اللحى و الشوارب تشبها بالاتراك و النساء ترى مهند في كل شاب مغربي تريد أن تعيش معه قصة حب فونتاسماتية وهمية بعيدة عن الواقع كتلك المعروضة في المسلسلات و تصبح تتمنى الزواج بتركي .لا يا أختي انت لا تعرفين الاتراك و عقلياتهم المتحكمة و عرقهم المشرقي العنيف تظنينه مغربي مثل المغاربة الضعفاء الشخصية
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4
25 - kat الاثنين 05 مارس 2018 - 14:23
ولماذا لا يمنعون المسلسلات الأمريكية الخادشة للحياء التي أغلبها فيها القبلات الحارة والعري؟ حتى الدراما المصرية نرى فيها شرب النساء للخمر والتدخين وكلمات نابية، السعودية تفعل هذا لأن أردوغان فضح حقيقتهم. قنوات الخليج لم تعرض مسلسلات تاريخية مثل قيامة ارطغرل- السلطان عبد الحميد ووادي الذئاب وغيرهم لأنهم لا يريدون للشباب العربي أن يعرف التاريخ الإسلامي.
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24
26 - amina الاثنين 05 مارس 2018 - 14:23
تمنيت أن تتم مقاطعة هذه المسلسلات لأنها تشيع الفاحشة وليس لأنه بين البلدين مشاكل سياسية
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7
27 - تمغربيت الاثنين 05 مارس 2018 - 14:24
خوتي بلا ماتفرحوا بزاف قريت في موقع آخر انهم غدي يعوض بدراما البرازيلية.. اصلا هد MBC هي لخرجت علي العراب بدأت بدراما المكسيكية ومانعرف فين غدي يوصلو..
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24
28 - مسلمة الاثنين 05 مارس 2018 - 14:26
راه دوك القنوات د الصرف الصحي كيجيبو غير المسلسلات الفارغة بحالهم راه كاينين مسلسلات و افلام تركية هادفة و تتكلم عن تاريخنا الإسلامي المشرف لي أصبحنا نلاحظ أنه يراد مسحه و تحريفه كذلك هناك مسلسلات توضح ما يجري في العالم و خصوصا الشرق الأوسط و خير مثال مسلسل واي الذئاب كذلك قيامة ارطغرل الوعد السلطان عبد الحميد الخ الخ
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19
29 - متابع الاثنين 05 مارس 2018 - 14:26
اصلا mbc.تختار أتفه المسلسلات التركية لتبتها.في حين توجد دراما تركية أخرى مثل (ارطغرل.فلنتا.كوت العمارة.عاصمة عبد الحميد....)هذه الدراما لا تقوم mbc بترجمتها وبثها. أضف إلى ذلك أنها ستعوضها الآن بالمسلسلات البرازيلية و المكسيكية.فيما يتعلق بمسلسل سامحيني فهو لا يعتبر مسلسل ناجحا في تركيا لكن أظن أن الاستمرار في إنتاج حلقات جديدة منه فيعود لعدد متابعه في المغرب (فهم تسطا)
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18
30 - عبدالبسلتم الاثنين 05 مارس 2018 - 14:31
حسن.ماقانت.به.السعوديو.توركيا.من.الماحية.
تلسياحية.ممتازة.من.الماحية.الانسامية.صفر.
المطاعم.ممتازة.والغلاء.اما.السينما.فكهم
يمثلون.وافلامهم.باءخة.ولا.هدف.لها.غير
الربح.المال.
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-6
31 - mogador الاثنين 05 مارس 2018 - 14:56
منع قنوات بث الإنتاجات التركية لا يعود لنوعية هذا الإنتاج أو يأثر سلبا على المشاهد العربي، الأمر ما فيه خلافات سياسية بين دول الخليج و تركيا أخذت أبعاد كثيرة إلى أن وصلت لمنع المسلسلات التركية، أنا هنا لا أدافع عن المسلسلات التركية لكن يجب فهم الأمور كما هي.
المغرب لم يترك بلدا لم يشتري منه إنتاجاته: البرازيل ،المكسيك، مصر ، تركيا ، تونس ، كوريا الجنوبية ، سوريا.
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4
32 - مريم الاثنين 05 مارس 2018 - 14:59
لاحضت ان جل التعاليق تؤيد قطع المسلسلات التركية
ولم يهتمو بصلب الموضوع وهو قطع بعض العلاقات التركية العربية الإسلامية
هذا ما تريده إسرائيل يا مسلمين
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6
33 - rachida الاثنين 05 مارس 2018 - 15:03
الله على راحة يا ريت كل الول العربية تمشي على نفس الخطوة . تركيا قهراتنا بكثرة المسلسلات التي لم يستفد منها الا الدولة التركية سياحيا واقتصاديا . .اصبحنا رجالا ونساءا لا نتكلم الا على تفاهة ما تقدمه هذه المساسلات .
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2
34 - أردوكان الاثنين 05 مارس 2018 - 15:12
أنا شخصيا لست ضد السياسة التركية التي يحكمها حزب العدالة والتنمية الحقيقي وليس مثل تجار الذين بالمغرب
لكن أنا ضد الدراما التركية التي كلخت بالخصوص شعبنا المغربي الذي احتكرها بقوة أمام البرامج المحلية خصوصا عند عرضها بالدرجة...
فين أيام المسلسلات المكسيكية و بالعربية الفصحى
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2
35 - من شروط الصفقة .. الاثنين 05 مارس 2018 - 15:12
شيء إيجابي إذا لم يتم تعويضها بمسلسلات أمريكية مدبلجة على غرار مسلسلات ميامي و لاس فيجاس.. العرب ما غايبدلو شي حاجة إلا بما هو أكفس منها.. و الأيام ستبرهن على ذلك.. هل تظنون أن زيارة ترامب إعتباطية.. إنها آتت أُكلها في زمن قياسي.. و النتائج جد واضحة حتى للعميان.. الترفيه الغناء السهرات.. كلها أصبحت مباحة في بلاد الحرمين..!!
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5
36 - م ن الاثنين 05 مارس 2018 - 15:27
سيكونون هم المتضررون لاكبر وهادا دليل علا تسيس القنوات ويجب وقف البترول ايضا
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5
37 - simo moul némo الاثنين 05 مارس 2018 - 15:55
إيلا كانو رجال قول ليهوم يدوزو فقط 2 ديال المسلسلات تركية (قيامة أرطغرل) و (السلطان عبد الحميد) بلاش عليهم من هادوك ديال الدراما و يدوزوهم باللغة الأصلية و الترجمة فقط ماشي بالدبلجة. و ديك الساعة قولي واش ماغاديش تنوض ثورة عندهم فالبلاد و لا فڭاع بلدان المسلمين
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4
38 - لعب الدراري الاثنين 05 مارس 2018 - 16:02
بغض النظر عن موضوع المسلسلات التركية التي لا تهمني في شىء و لم أتابعها قط، فإن ما يميز السياسية العربية هي الارتجالية و المزاجية و القرارات الانفعالية الغير مدروسة.
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5
39 - Anir الاثنين 05 مارس 2018 - 16:27
الحقيقة في هذهِ الحاله لا يمكن أن يصطف المرئ إلى جانب هذا أو ذاك لأنها كلاهما اي العثمانيون والاعراب لا خير فيهما. والسلام
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1
40 - levrai الاثنين 05 مارس 2018 - 16:33
لا اوافق الرءي مع الاخوة فيما يخص مشاهدة المسلسلات التركية او عدم مشاهدتها. لست من متتبعي المسلسلات التركية ولكن هناك بعض النقط الاجابية في هده الدراما. من بينها لم نشاهد السجاءر او ..... ويعالج بعض المشاكل العاءلية اللتي تخص المجتمعات المسلمة.اما المسلسلات المكسيكية البرازيلية فانت تشاهد الصورة بلا مضمون.
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1
41 - هشام الاثنين 05 مارس 2018 - 16:33
على الأقل المسلسلات التركية قريبة لتقافتنا وحتى اللباس واللقطات محتشمة قليلا، طبهعا هناك مقاطع غير محتشمة لكن ليس كالدراما البرازيلية او الأمريكية.
المهم إذا بقات غير سامحيني هذاك هو الأهم.
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2
42 - نبيل القنيطرة الاثنين 05 مارس 2018 - 16:37
مسلسلات و أبطالها لا قمة لهم حتى في تركيا لأن مظامينها فارغة فهي في الأساس أنتجت للاستهلاك العربي الذي لا عرف معنى الدراما
ومن يتبجح بأن مسلسل سامحيني نسلسل درامي و ناجح فما عليه الا أن ينظر لنتائجه الكارثية على العقل المغربي حتى أصبحت نرى الشيخ يضبط منبه ساعته مع وقت المسلسل
الغزو العثماني بعد الاوربي و الامريكي أمة اختارت أن تعيش في التخلف و شعوبها ومن يديرونهم يتنافسون في اذلال أنفسهم
MERDE
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2
43 - Youssef الاثنين 05 مارس 2018 - 17:34
خطوة جيدة نتمنى من الإعلام المغربي وقنوات الرداءة أن تخطوا نفس الخطوة لأننا كعرب لم تعد لنا هوية والسبب راجع لدبلجة مثل هذه المسلسلات التافهة والتي تزيد من تفشي الجهل والأمية والحمق
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0
44 - بصراحة الاثنين 05 مارس 2018 - 17:37
و هل لذا كل هؤلاء الدول المقاطعة ليس فحسب للدراما التركية والتاريخ و للسياحة ومواد التجميل وكل ماهو للاستهلاك والترفيه اليومي وو ، هل لهم بديل ؟
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3
45 - marocain /français/casaoui الاثنين 05 مارس 2018 - 17:39
il fait proteger la culture et l identité arabe
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-6
46 - مواطن الاثنين 05 مارس 2018 - 17:47
الحمد لله يا رييييت إبقاو مقطوعين ديما و يا ريت يتخاصمو مع الهند حتى هي و يحبسو علينا كولشي و الله حتى تقهرنا من النهار ولا هادشي بدا الفساد ...
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47 - أمة الله الاثنين 05 مارس 2018 - 17:55
قرار جميل لو كان الهدف منه توعية الشعوب وتوجيهها نحو الأفضل لكن المصيبة هي حرب خفية ستفتح الأبواب للإنتاج الهندي الذي لا يقل سفاهة عن الإنتاج التركي و البرازيلي و المكسيكي و هلم جرا.......العرب ليس لهم بديل ملائم مسالين غير لبعضياتهم بزاف عليهم تركيا و غيرها
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3
48 - rachid الاثنين 05 مارس 2018 - 19:44
والله ما كدبتي كوان غير منعهم على 2M كي فسدو ﻷخلاق العامة علش منترجموش مسلسلات اﻷمزيغية ديالن احسن
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