موسكو: أمريكا تحاول التدخل في الانتخابات الروسية

هسبريس ـ رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله، اليوم الاثنين، إن موسكو لديها أدلة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وتجري الانتخابات يوم 18 مارس، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيفوز فيها بسهولة. بينما نسبت وكالة "إنترفاكس" لريباكوف‭ ‬ قوله إن "أمريكا تحاول إشاعة الفوضى في روسيا، وعقوباتها تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد".

جدير بالذكر أن أجهزة المخابرات في واشنطن تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ،التي جرت في 2016، وهو ما تنفيه موسكو.