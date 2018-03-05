24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:23
|06:49
|12:44
|15:57
|18:31
|19:45
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- إسبانيا .. "عنصران داعشيان" يتوجهان إلى المغرب
- الإهمال والعزلة والحرمان ينسف التاريخ العريق لبومالن دادس
- الأمن الوطني يضبط مهاجمي علب ليلية في مراكش
- بني درار .. قنبلة موقوتة
- بوسعيد والعلمي يخصصان 452 مليون درهم لدعم الغرف التجارية
الإهمال والعزلة والحرمان ينسف التاريخ العريق لبومالن دادس (5.00)
الخدمات الصحية في بني مسكين .. قلّة الموارد ونقص الأدوية (5.00)
"رأس الماء" السياحي في شفشاون .. عطاء الأرض وفيض السماء (5.00)
تقرير دولي: وضع المغرب قوي .. والأبناك الإسلامية خطوة كبيرة (5.00)
- البوليساريو تنقل الحرب ضد المغرب من المحيط إلى "سماء الصحراء" - (141)
- أخنوش: عرض "الأحرار" السياسي لا يرتبط بانتخابات سابقة لأوانها - (69)
- نشطاء: اتهام الحركة الأمازيغية للمغرب بخدمة إسرائيل نقاش مغلوط - (61)
- تقرير: السلطات المحلية والعدل والصحّة الأكثر "ارتشاء" بالمغرب - (54)
- مجموعة "إم بي سي" تمنع بث جميع الدراما التركية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
موسكو: أمريكا تحاول التدخل في الانتخابات الروسية
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله، اليوم الاثنين، إن موسكو لديها أدلة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية.
وتجري الانتخابات يوم 18 مارس، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيفوز فيها بسهولة. بينما نسبت وكالة "إنترفاكس" لريباكوف قوله إن "أمريكا تحاول إشاعة الفوضى في روسيا، وعقوباتها تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد".
جدير بالذكر أن أجهزة المخابرات في واشنطن تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ،التي جرت في 2016، وهو ما تنفيه موسكو.