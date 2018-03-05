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الرئيسية | خارج الحدود | موسكو: أمريكا تحاول التدخل في الانتخابات الروسية

موسكو: أمريكا تحاول التدخل في الانتخابات الروسية

موسكو: أمريكا تحاول التدخل في الانتخابات الروسية
هسبريس ـ رويترز
الاثنين 05 مارس 2018 - 19:45

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله، اليوم الاثنين، إن موسكو لديها أدلة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وتجري الانتخابات يوم 18 مارس، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيفوز فيها بسهولة. بينما نسبت وكالة "إنترفاكس" لريباكوف‭ ‬ قوله إن "أمريكا تحاول إشاعة الفوضى في روسيا، وعقوباتها تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد".

جدير بالذكر أن أجهزة المخابرات في واشنطن تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ،التي جرت في 2016، وهو ما تنفيه موسكو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - آسفي الاثنين 05 مارس 2018 - 20:03
طبعا سيفوز فلاديمير بوتين بهاده انتخابات هنيا له هو لم يتنازل عن مصالح روسيا في أي مكان في لعالم...
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