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كُتّاب وآراء
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قمة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية في أبريل
الثلاثاء 06 مارس 2018 - 13:33
قال القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن الكوريتين ستعقدان أول قمة بينهما منذ أكثر من عشر سنوات في أواخر أبريل المقبل وذلك بعد زيارة وفد كوري جنوبي رفيع المستوى لكوريا الشمالية التقى خلالها بالزعيم كيم جونج أون.
وقال تشونج وي-يونج رئيس الوفد في إفادة إعلامية مقتضبة إن بيونجيانج ذكرت أنه لا حاجة للإبقاء على برنامجها النووي ما دامت لا تتعرض لتهديد عسكري وظل نظامها في أمان.
وأضاف أن بيونجيانج أشارت إلى أنها منفتحة على الحديث مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي وتطبيع العلاقات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - آسفي الثلاثاء 06 مارس 2018 - 13:54
سؤال لمدة لم تدرب أمريكا كوريا الشمالية .وطائراتها تقصف في بعد دول العربية .
2 - le vagabond الثلاثاء 06 مارس 2018 - 14:28
هذا درس للاخوة الجزائريين والمغاربة للنظر إلى التاريخ والدم والدين واللغة وكل ما يجمعنا بالابتعاد عن الأيديولوجيات التي أكل عليها الدهر وشرب والأسطوانات المشروخة لما فيه الخير وحرية التنقل ل120 مليون مغاربي. الحدود الوحيدة المسدودة في العالم، عار على عاتق كل من كانوا السبب في هذا.
3 - عبدالله الثلاثاء 06 مارس 2018 - 15:04
الدب الروسي وما ادراك من الدب البروسي .
الصاروخ الوحشي الجديد سوف يغير سياسة العالم واستراتيجيته . امريكا انزلت يديها من التعنتر التي كانت عليه ، دابا بعض المشاكل العالمية وبالاخص سوف تنحل بلهلا يكزيه للامريكان .
غريب هاذا غير صاروخ اش دار .
مساكن غير العرب والشرق الأوسط لي غادين يبقاو مستعمرين اما اسيا استقلت من امريكا والآن انها تحت حماية الدب الروسي.
الصاروخ الوحشي الجديد سوف يغير سياسة العالم واستراتيجيته . امريكا انزلت يديها من التعنتر التي كانت عليه ، دابا بعض المشاكل العالمية وبالاخص سوف تنحل بلهلا يكزيه للامريكان .
غريب هاذا غير صاروخ اش دار .
مساكن غير العرب والشرق الأوسط لي غادين يبقاو مستعمرين اما اسيا استقلت من امريكا والآن انها تحت حماية الدب الروسي.
4 - مغربي كاعي الثلاثاء 06 مارس 2018 - 17:08
كوريا الشمالية والصين وروسيا هؤلاء البلدان يجب ربط علاقة معهم لنستفيد منهم وليس ربط علاقة مع عازييوس لي منفعنشي حتى راسهم
5 - مصطفى الثلاثاء 06 مارس 2018 - 18:58
زعيم كوريا الشمالية و من قبله أبوه جوع شعبه و حطم كل مقدرات البلاد و سجن شعب بأكمله داخل زنزانة اسمها "كوريا الشمالية " حتى الاترنيت لا يتوفر عليه المواطن الكوري الشمالي من اجل التسلح النووي "المتخلف".لياتي في الأخير الزعيم الشاب و يطلب ود الولايات الأمريكية بالتخلي عن القدرات النووية لدولته و يتنازل في الأخير للجارة الجنوبية.
هذه هي دولة التحكم و الديكتاتورية.
الحمد لله على نعمة إمارة المؤمنين و على نعمة الحرية و الامن و الأمان الذي حبا الله بها هذه البلاد.
هذه هي دولة التحكم و الديكتاتورية.
الحمد لله على نعمة إمارة المؤمنين و على نعمة الحرية و الامن و الأمان الذي حبا الله بها هذه البلاد.
6 - كوريا الموحدة الثلاثاء 06 مارس 2018 - 19:15
شبه جزيرة كوريا سوف تكون دولة واحدة خلال الفترة المقبلة كما حدث في ألمانيا الكل يعرف كيف قوة الوحدة الا العرب والمسلمين أن جشع العرب والمسلمين وحب الذات هو السبب وراء قتلهم للإخوانهم ومن أراد أن يتأكد من هذا تكفيه المعاملة في جميع الإدارات الحكومية والخاصة في بلاد العرب أناس لا ضمير لهم
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