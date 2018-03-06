قمة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية في أبريل

هسبريس - رويترز

قال القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن الكوريتين ستعقدان أول قمة بينهما منذ أكثر من عشر سنوات في أواخر أبريل المقبل وذلك بعد زيارة وفد كوري جنوبي رفيع المستوى لكوريا الشمالية التقى خلالها بالزعيم كيم جونج أون.

وقال تشونج وي-يونج رئيس الوفد في إفادة إعلامية مقتضبة إن بيونجيانج ذكرت أنه لا حاجة للإبقاء على برنامجها النووي ما دامت لا تتعرض لتهديد عسكري وظل نظامها في أمان.

وأضاف أن بيونجيانج أشارت إلى أنها منفتحة على الحديث مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي وتطبيع العلاقات.