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كُتّاب وآراء
الصين تعزز دعم تمويل مبادرة الحزام والطريق
ذكر نائب وزير المالية الصيني شي ياو بين، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعزز الدعم التمويلي والضريبي لتحسين خدمة مبادرة الحزام والطريق، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" .
قال نائب الوزير، في مؤتمر صحفي على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، إن وزارة المالية تقيم مركزا للتعاون التمويلي الدولي في محاولة لبناء نظام تمويلي طويل الأمد ومستقر ومستدام ومتحكم في المخاطر ومتنوع .
وستواصل الوزارة دفع مفاوضات التعريفة الثنائية والمتعددة الأطراف قدما للمضي قدما في بناء مناطق التجارة الحرة وتعزيز الانفتاح المتبادل وتنفيذ اتفاقيات الامتيازات الجمركية التي تم توقيعها مع الدول على طول مسارات الحزام والطريق.
وأضاف نائب الوزير أن الصين ستسهل التنسيق والتعاون الدولي بشأن الضريبة .
وتهدف مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحتها الصين في عام 2013، إلى بناء شبكات للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا على طول المسارات التجارية لطريق الحرير القديم سعيا لتحقيق التنمية والازدهار المشترك.
وحصلت المبادرة حتى الآن على دعم من أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، وفقا لما ذكره نائب الوزير.