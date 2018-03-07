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الرئيسية | خارج الحدود | تحالف مدني يدعو إلى المساواة في الإرث بتونس

تحالف مدني يدعو إلى المساواة في الإرث بتونس

تحالف مدني يدعو إلى المساواة في الإرث بتونس
هسبريس ـ د.ب.أ
الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:59

دعا ائتلاف من منظمات حقوقية في تونس إلى الخروج في مسيرة وطنية، يوم السبت المقبل، للدفاع عن مشروع قانون يدعم المساواة في الميراث بين الجنسين، في خطوة أثارت انتقادات من قبل المحافظين وعدد من المجامع الدينية.

ويعمل التحالف ، الذي يضم 70 منظمة ويطلق على نفسه "التحالف التونسي من أجل المساواة في الميراث"، على حشد أكبر قدر من الدعم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل يوم المسيرة التي ستتوجه إلى مقر البرلمان.

وقالت منية بن جميع رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، "نحن نناضل من أجل هذا المطلب منذ أكثر من عقدين. أصدرنا كتبا وقدمنا مسرحية عن الميراث. وبالتالي فإن دعوتنا ليست جديدة".

وأضافت بن جميع "نحن لا نقدم مشاريع قوانين ، ولكننا نضغط لندفع البرلمان إلى أن يمضي قدما في تفعيل المساواة بين الجنسين".

كان الرئيس الباجي قايد السبسي أعلن عن مبادرة في آب/أغسطس الماضي من أجل التمهيد لمراجعات قانونية ، فيما يرتبط بحرية المرأة في الاقتران برجل أجنبي بغض النظر عن شرط الديانة، إلى جانب مادة الميراث، وهي مستمدة أساسا من الشريعة الاسلامية.

ورفعت القيود لاحقا عن حق المرأة في الزواج بغير المسلم، لكن النقاش ظل محتدما بين مؤيدين ومعارضين لمسألة المساواة في الميراث، وهي مسألة قوبلت بتحفظ كبير من شيوخ جامع الزيتونة وحتى جامع الأزهر بمصر.

وتعكف لجنة رئاسية على دراسة مبادرة تشريعية لتعديل قوانين الميراث.

وقالت بن جميع "موقف المجتمع بدأ يتغير ونحن نلقى دعما من الأحزاب التقدمية خاصة ، لكن لم نر موقفا رسميا من حزب حركة النهضة الاسلامية".

وتلقى دعوة التحالف من أجل المساواة في الميراث، دعما أيضا من منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة المساواة الدولية.

وقالت العضوة عن المنطقة العربية بمنظمة "المساواة الدولية" سعاد أبو دايا "المنظمة تدعم مطالب المرأة التونسية في المساواة بالإرث، كوني ناشطة فلسطينية في حقوق النساء ، فإني أدعم بشدة هذه المطالب ، وأتمنى أن تكون التجربة التونسية مثال إيجابي لتجارب أخرى في دول عربية".

وتملك تونس رصيدا مميزا من النضال في مجال حقوق المرأة، وكانت سباقة في إرساء مدونة قانونية متفردة تعرف بمجلة الأحوال الشخصية منذ عام 1956، في وقت كان وضع المرأة فيه متأخرا ليس في المنطقة العربية فحسب، ولكن أيضا في عدد من الدول الغربية.

ويقر دستور تونس الجديد لعام 2014 في الفصل 21 على المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات، كما ينص في الفصل 46 على مسؤولية الدولة في ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.

وقال الناشط اليساري والحقوقي صالح الزغيدي "يجب أن تكون هناك مساواة تامة في الميراث، لا تنازل ولا أنصاف حلول، لا توجد مساواة بين الجنسين من غير المساواة في الميراث".

وحضور المرأة في تونس قوي في أغلب القطاعات المهنية، أبرزها الطب والقضاء والتعليم الجامعي والنسيج والفلاحة بنسب تفوق 50 بالمئة، لكنها لا تزال تشكو من حضور متواضع في المناصب القيادية التي تقل عن نسبة 4 بالمئة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - حرية الأربعاء 07 مارس 2018 - 21:18
وصف الشيخ حسن الكتاني دعاة المساواة بين الرجل والمرأة ب "المتلاعبين في الإسلام". وقد دعا الكتاني المطالبين بالمساواة إلى المطالبة بوقف إنفاق الرجل على المرأة عند الطلاق، وكذا الإنفاق على الأبناء، لأن المساواة تقتضي ذلك، أو عليهم بقبول "شريعة الله الكاملة الشاملة وليريحونا من تلاعبهم بديننا".
وكان الكتاني قد وصف أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمساواة في الإرث بين الرجل بالمرأة، ب "الجاهلين بمنظومة الإرث في الإسلام"، مضيفا "أنهم يعتقدون أن المجلس الوطني الذي هو جزء من الدولة، (يعتقدونه) منبر يساري علماني يمكن من خلاله أن يروجوا أفكارهم، ونسوا أن المغاربة شعب مسلم". واعتبر الكتاني في الشريط ذاته، أن المغرب بلد إسلامي لا مكان للعلمانية فيه، وقال "إن هذه البلاد التي فتحها أجدادنا وأراقوا دماءهم ليبقوا مسلمين، وطردوا الأعداء الغزاة منها، ما فعلوا ذلك إلا ليبقى دين الله ثابتا فيها، وتبقى شريعة الله لها اليد العليا فيها، ولا للعلمانية فيها ولفصل الدين عن الحياة"، مضيفا "لأن هذا الشعب مسلم، ولأن هذه الدولة تقودها مملكة على رأسها أمير للمؤمنين"، فمشروعية الدولة حسب المتحدث هو دين الإسلام.
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10
2 - تيزي النيف الأربعاء 07 مارس 2018 - 21:19
أعتقد ان تونس مند عقود تأثرت بأفكار بورقيبة العلمانية وفي نظري فيما يخص الإرث يجب مراعاة خصوصية الدولة من ديانة والمجتمع المدني بشتى أطيافه ،المشكل الحقيقي هو التشغيل ومحاربة الفاسدين !!
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6
3 - مساواة كاملة الأربعاء 07 مارس 2018 - 21:28
وهل المساواة في الإرث لأنه ريع والسكوت عن الاعالة القاصمة لظهر الرجل يدخل خانة المساواة أيتها الظالمات الباكيات
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4 - Abou majd الأربعاء 07 مارس 2018 - 21:28
اذن القضية وراءها من وراءها وتثار من باب اللغو والهاء ومن حمل علم هذه القضية فعلمه يدل على من يكون واليعلم وربما على علم حقيقي ان النفخ على النور سيزيده اشعاعا ونورا وانتشارا وسيصل الى عقر الديار احب من احب وكره من كره سيخرج من اصلابكن بعون الله مؤمنون ومؤمنات مشعل ما تتنكرن له سنة الله في خلقه ثابتة ومشاهدة فاعثى الغلاة في المغرب مثلا لهم ابناء درسوا في اروبا وهم اليوم من اشد المتمسكين بدين الله في تلك الديار البعيدة عن بلدهم الاصلي
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5 - متأمل الأربعاء 07 مارس 2018 - 21:31
العلمانيون والملاحدة لن يهدأ لهم بال حتى حتى يقضوا على آخر تشريع رباني جاء به الإسلام فهم يريدون من الدولة أن تصير علمانية بلا هوية ولا دين ولا تاريخ ولا حضارة وإنما إنصياع تام لأعدائ الأمة المتربصين بها ليلا ونهارا وهؤلاء أدعياء المساواة في الإرث ثقاقتهم غير ثقافتنا ودينهم غير ديننا ومعتقدهم غير معتقدنا ومثل هؤلاء هم من قال فيهم سيد الخلق رسول الله صلى عليه وسلم وهو يقول:(قومٌ يَهْدُون بغير هَدْيِي، تَعْرِف منهم وتُنْكِر))، قلتُ: فهل بعد ذلك الخير مِن شر؟ قال: ((نعم؛ دُعَاة على أبواب جهنَّم، مَن أجابَهُم إليها قذَفُوه فيها))، قلتُ: يا رسول الله، صِفْهُم لنا؟ قال: ((هُمْ مِن جِلدَتِنا، ويتكلَّمون بألسِنتِنا))، قلتُ: فما تأمرني إنْ أدركني ذلك؟ قال: ((تلزم جماعة المسلمين وإمامَهم))، قلتُ: فإن لم يكُن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: ((فاعتَزِل تلك الفِرَق كلها، ولو أن تَعَضَّ بأصْل شجرة حتى يُدرِكَك الموت، وأنتَ على ذلك).وهذا جزء من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وهو صحيح.
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6 - العدالة للجميع الأربعاء 07 مارس 2018 - 21:56
لست أدري لم كلما تعلق الأمر بتغيير في صالح المرأة يبدي بعض الناس خوفهم على الإسلام وكان الدين لا يستقيم إلا في ظل ظلم المرأة هؤلاء الناس لم يجدوا حرجا في إلغاء الرق رغم أن الإسلام لم يلغه ولم يخافوا على الإسلام عند إلغاء الحدود والتعازير يا سادتي الكرام التاريخ لا يعود إلى الوراء
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7 - amorran nelmghreb الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:00
التوانسا خرجو ليها نيشان دولة علمانية وما كتنافقش اما المغرب حتى هو دولة علمانية ولكن منافق
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8 - محمد البرغزي الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:05
يجب وصف المطالبين بالمساواة في الارث بالكفار المرتدين عن دين الاسلام كفى تلاعبا بالمصطلحات هؤلاء كفار نحن برآء منهم الى يوم الدين
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9 - تونسي ابن الجمهورية الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:30
تونس و بكل وضوح و لا نفاق هى دولة مدنية علمانية و نحن سننهى آخر قلاع التمييز ضد المرأة لتصبح مواطنة كاملة الحقوق ....الإسلام للمؤمنين و المساجد للمصلين و تونس للتونسيين كل التونسيين...و ليس للرجال فقط ....المساواة فى الميراث قادمة لا محالة لان الفصل 21 من دستور الجمهورية الثانية ينص على المساواة التامة و ذللك بكل وضوح لا داعى للنقاش....و نفس الدستور لم يشر بحرف واحد إلى الأحكام الدينية ....و فى الأخير كما قلت سابقا تونس لا تحكم بالحلال و الحرام بل بالقانون ....تحيا تونس تحيا الجمهورية
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10 - ع الله الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:30
و كل روح تبعت لا بد لها من رجل و حتى المراة اصلها من رجل . فلا يغرنكن كيد الكائدين و طالبن بتطبيق الشريعة
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11 - يا رب السلامة الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:40
أتريدون تغيير كلام الله الذي نزل واضحا في القرآن الكريم!! إتقو الله الذي إليه سترجعون
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12 - زهير الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:47
بعبارة واحدة يريدون تحريف القرآن كما حرفت الكتب السماوية من قبل ولكن الله هو الذي يحفظ القرآن من كل تزوير .(انا نحن نزلن الذكر وانا له لحافظون ) الاية .صدق الله العظيم. من الذي ورآء كل هذا يا غبيات يا تائهات يا حائرات في امركن ،ارجعن الى الله يكن معكن ...
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13 - امرأة مغربية حرة الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:53
تونس الرائدة هكذا احب أن اسميها و كأن التاريخ يعيد نفسه و تلعب تونس نفس الدور الذي لعبته فرنسا في أوروبا فكانت الثورة الفرنسية صافرة البدء لقاطرة التغيير و التنوير في القارة بأكملها و أنهت سيطرة الكهنوت التي دامت لقرون و ها هي تونس الخضراء تعطينا مثالا آخر لنجاح إرادة الشعب غير ما طبعنا عليه و أرى أن نكهة العلمانية كانت هي السبب فبينما بلدان أخرى يقتل مواطنيها بعضهم في حرب طائفية بين الدين و نفسه حتى أصبحت رقعة شطرنج لحرب بيادق يتوهمون أنهم جنود الله على أرضه الحق واضح و الباطل أوضح للمرأة نفس ما للرجل و من لا يعجبه ذلك فليوزع ارثه بالطريقة الإسلامية شرط موافقة جميع الأطراف فالرجل مثله مثل المرأة و من يقول غير ذلك فهو طماع فقط لا تستعمل الدين حجة لان لا أحد مغصوب على تطبيق نفس الطريقة التي ترى بها الدين كما أنه هناك عشرات الأشياء ممنوعة رغم أنها حلال دينيا كملك اليمين و الجهاد و وطىء و الصغيرات .. هاته قمة العدل فكفى تجميلا لما هو قبيح لان يزداد قباحة فقط على الأباء أن يوزعو ارثهم بالتساوي بين الأبناء احسن ما يخرج العم و ولد لعم و ما اكثر احبابنا نهار كيكون شي ورث و السلام
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