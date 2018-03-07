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الرئيسية | خارج الحدود | تونس تمد حالة الطوارئ في البلاد لسبعة أشهر

تونس تمد حالة الطوارئ في البلاد لسبعة أشهر

تونس تمد حالة الطوارئ في البلاد لسبعة أشهر
هسبريس - متابعة
الأربعاء 07 مارس 2018 - 14:50

قررت تونس مد حالة الطوارئ في البلاد لسبعة أشهر أخرى، النافذة منذ منذ عام 2015 على خلفية موجة الهجمات التي أودت بحياة 72 شخصا بينهم 60 سائحا أجنبيا.

واتخذ القرار خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي ترأسه في قصر قرطاج الرئيس الباجي قائد السبسي وأعضاء الحكومة وكبار المسئولين العسكريين والشرطيين.

وتعتبر حالة الطوارئ التي تقيد حقوق تجمع المواطنين وتسمح بالقبض العشوائي والحبس الاحتياطي بدون حق اللجوء إلى محامي من بين اجراءات أخرى، اعتيادية حتى سقوط نظام زين الدين العابدين بن علي في عام 2011.

وأعيد نفاذها في البلاد في 2015 ومنذ وقتها يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر حتى تاريخ اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالله الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:54
هادشي لي خص للمغاربة والله الى عايشين في عالم اخر ، بغاو يديرو كلهم لاباس في دقة وحدة او لي عنده الفلوس دايرهوم حلال اي خاف على راسو لأنهم يسمنونه شفار بقوة الحسد والكره . المظاهرات ولات في البلاد بحال الخبز اليومي او لي دار المخزن حيرة ، شد المجرم او لي تخطى القانون يسمونه حكرة والى مادار والو يسمنونه ما خدامش. شعب طلع تاكل التفاح شكون لي قالها ليك ، الطوارئ هي لي تنفع مع الاغلبية لي ما عنزهاش البوصلة ديال الديموقراطية عندها غير الهمجية والكريساج والقتل او تبارك الله ختى في الأحزاب ديالهوم تا يصافحو بي تشيار الطباسيل في الاجتماعات ديالهم ما خلاو الهماج ما يقول.
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