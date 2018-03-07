تونس تمد حالة الطوارئ في البلاد لسبعة أشهر

هسبريس - متابعة

قررت تونس مد حالة الطوارئ في البلاد لسبعة أشهر أخرى، النافذة منذ منذ عام 2015 على خلفية موجة الهجمات التي أودت بحياة 72 شخصا بينهم 60 سائحا أجنبيا.

واتخذ القرار خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي ترأسه في قصر قرطاج الرئيس الباجي قائد السبسي وأعضاء الحكومة وكبار المسئولين العسكريين والشرطيين.

وتعتبر حالة الطوارئ التي تقيد حقوق تجمع المواطنين وتسمح بالقبض العشوائي والحبس الاحتياطي بدون حق اللجوء إلى محامي من بين اجراءات أخرى، اعتيادية حتى سقوط نظام زين الدين العابدين بن علي في عام 2011.

وأعيد نفاذها في البلاد في 2015 ومنذ وقتها يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر حتى تاريخ اليوم.