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كُتّاب وآراء
خطة عربية تواجه تغلغل إسرائيل بالقارة السمراء
أقرت لجنة وزارية عربية خطة التحرك العربي لمواجهة المخططات الاسرائيلية في إفريقيا وسبل تنفيذ هذه الخطط على المستوى العربي العام.
وشدد اللجنة المعنية بمواجهة المخططات الاسرائيلية في القارة الافريقية ، في اجتماعها بمقر جامعة الدول العربية اليوم الاربعاء، برئاسة وزير الدولة للشؤون الافريقية السعودي احمد قطان، على ضرورة التنسيق مع البرلمان العربي في اطار تكامل الجهود المبذولة من طرف الجامعة العربية والبرلمان العربي خدمة للقضية الفلسطينية وهي القضية المركزية للأمة العربية.
وبحثت اللجنة ما تم إعلانه حول عزم زامبيا استضافة القمة الافريقية الاسرائيلية عام 2018.
كما أكدت اللجنة الوزارية في مشروع قرار رفعته الى المجلس الوزاري ، ضرورة تنفيذ اعلان فلسطين الصادر عن قمة مالابو العربية الافريقية 2016 وتعزيز العمل مع الاتحاد الافريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية والتصدي لأي محاولات التفافية على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الافريقية والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها فلسطين والسودان ولبنان إضافة إلى البرلمان العربي وأمين عام الجامعة العربية .
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
لقد انتهى زمن العرب. هناك فقط قبائل وشيع تتطاحن مع بعضها البعض وتكن العداء لبعضها البعض سرا وعلانية.
أليس العرب أكثر فسادا و نفاقا و لصوصية أكثر من الاسراءيليون؟؟
ألسيس العرب هم من أبرموا عدة إتفاقيات مع إسراءيل ؟
كيف تريدون من الافارقة ألا يتعاملوا مع اسراءيل والعرب يهرولون صباح مساء لنيل رضاهم؟؟
هل التطبيع حلال على العرب و حرام على الافارقة المساكين ؟؟
يستضيفون ابو ايفانكا (ترامب) و ايفانكا و يعطون الاول 480 مليار دولار و يضعون بذلك اقتصادهم بيد احمق، و يهبون للثانية 100 مليون دولار من اجل جمال عيونها لا غير، و يجبرون على تقبل القدس عاصمة لإسرائيل. و في الأخير يريدوننا ان نصدق هذا الهراء.
اسرائيل دولة قوية عسكريا و سياسيا و علميا و تكنولوجيا.
و المستقبل بيد الدول المتقدمة، اما رعاة الإبل فلا محل لهم من الاعراب.
و شكرًا
نحن أمة غثاء كغثاء السيل... تتكالب عليها الامم كتكالب الكلاب على القصعة!
Pour la politique arabe d'Israël, elle se résume ainsi: " les chiens aboient, la caravane passe".
pour tout vous dire, nous ne sommes plus devant امة العرب...
nous sommes face à امة الاعراب.
la plus minable des races.