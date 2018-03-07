خطة عربية تواجه تغلغل إسرائيل بالقارة السمراء

هسبريس - متابعة

أقرت لجنة وزارية عربية خطة التحرك العربي لمواجهة المخططات الاسرائيلية في إفريقيا وسبل تنفيذ هذه الخطط على المستوى العربي العام.

وشدد اللجنة المعنية بمواجهة المخططات الاسرائيلية في القارة الافريقية ، في اجتماعها بمقر جامعة الدول العربية اليوم الاربعاء، برئاسة وزير الدولة للشؤون الافريقية السعودي احمد قطان، على ضرورة التنسيق مع البرلمان العربي في اطار تكامل الجهود المبذولة من طرف الجامعة العربية والبرلمان العربي خدمة للقضية الفلسطينية وهي القضية المركزية للأمة العربية.

وبحثت اللجنة ما تم إعلانه حول عزم زامبيا استضافة القمة الافريقية الاسرائيلية عام 2018.

كما أكدت اللجنة الوزارية في مشروع قرار رفعته الى المجلس الوزاري ، ضرورة تنفيذ اعلان فلسطين الصادر عن قمة مالابو العربية الافريقية 2016 وتعزيز العمل مع الاتحاد الافريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية والتصدي لأي محاولات التفافية على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الافريقية والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها فلسطين والسودان ولبنان إضافة إلى البرلمان العربي وأمين عام الجامعة العربية .