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الرئيسية | خارج الحدود | خطة عربية تواجه تغلغل إسرائيل بالقارة السمراء

خطة عربية تواجه تغلغل إسرائيل بالقارة السمراء

خطة عربية تواجه تغلغل إسرائيل بالقارة السمراء
هسبريس - متابعة
الأربعاء 07 مارس 2018 - 18:56

أقرت لجنة وزارية عربية خطة التحرك العربي لمواجهة المخططات الاسرائيلية في إفريقيا وسبل تنفيذ هذه الخطط على المستوى العربي العام.

وشدد اللجنة المعنية بمواجهة المخططات الاسرائيلية في القارة الافريقية ، في اجتماعها بمقر جامعة الدول العربية اليوم الاربعاء، برئاسة وزير الدولة للشؤون الافريقية السعودي احمد قطان، على ضرورة التنسيق مع البرلمان العربي في اطار تكامل الجهود المبذولة من طرف الجامعة العربية والبرلمان العربي خدمة للقضية الفلسطينية وهي القضية المركزية للأمة العربية.

وبحثت اللجنة ما تم إعلانه حول عزم زامبيا استضافة القمة الافريقية الاسرائيلية عام 2018.

كما أكدت اللجنة الوزارية في مشروع قرار رفعته الى المجلس الوزاري ، ضرورة تنفيذ اعلان فلسطين الصادر عن قمة مالابو العربية الافريقية 2016 وتعزيز العمل مع الاتحاد الافريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية والتصدي لأي محاولات التفافية على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الافريقية والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها فلسطين والسودان ولبنان إضافة إلى البرلمان العربي وأمين عام الجامعة العربية .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - راس الكورة الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:03
.. وهل لا زال للعرب وجود؟!
لقد انتهى زمن العرب. هناك فقط قبائل وشيع تتطاحن مع بعضها البعض وتكن العداء لبعضها البعض سرا وعلانية.
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40
2 - moha o'trente الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:06
Comment ?? En versant de l'argent aux dirigeants de ces pays !!!! Les pays africains de confession chrétienne pencheront pour l'ancien testament donc ils sont juifs de nature, les arabes doivent utiliser cette argent pour se developer c'est le seul moyen pour vaincre les judéo-chrétiens
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13
3 - اكره المنافقون الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:10
غادي نكون واقعيين واش العرب غادي يقدو على دولة اسراءيل??? واش اصلا العرب متحدين مع بعظياتهوم???? العرب العدو ديالهوم الاول واللذوذ وهما العرب يعني شي تيكره وشي تيحسد شي وشي حاظي شي وشي تيظحك على شي وتيبغيو الخسارة لبعظياتهوم ومنافقون
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24
4 - ثعلب الصحراء الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:15
ماهي الطريقة التي سيواجه بها العرب الاسراءيليون لوقف توغلهم في القارة السمراء ؟؟
أليس العرب أكثر فسادا و نفاقا و لصوصية أكثر من الاسراءيليون؟؟
ألسيس العرب هم من أبرموا عدة إتفاقيات مع إسراءيل ؟
كيف تريدون من الافارقة ألا يتعاملوا مع اسراءيل والعرب يهرولون صباح مساء لنيل رضاهم؟؟
هل التطبيع حلال على العرب و حرام على الافارقة المساكين ؟؟
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22
5 - امزييغ الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:22
خلي الكداب حتى انسى وسولو .اسرائيل تتوغل في افريقيا والمغرب كما تعلمون يقع بالقارة الافريقية اليس دليل على صحة ما دهب اليه الناشط الامازيغي ان بعض الجمعيات المحسوبة على الامازيع تخدم اجندة الصهيونية ووجود عصابات تترصد النشطاء الممانعين لها بالمغرب .تفهم تسطى
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-5
6 - Rio الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:26
أظن أنم يمزحون!! امر مضحك و مبكي في ان واحد.
يستضيفون ابو ايفانكا (ترامب) و ايفانكا و يعطون الاول 480 مليار دولار و يضعون بذلك اقتصادهم بيد احمق، و يهبون للثانية 100 مليون دولار من اجل جمال عيونها لا غير، و يجبرون على تقبل القدس عاصمة لإسرائيل. و في الأخير يريدوننا ان نصدق هذا الهراء.
اسرائيل دولة قوية عسكريا و سياسيا و علميا و تكنولوجيا.
و المستقبل بيد الدول المتقدمة، اما رعاة الإبل فلا محل لهم من الاعراب.
و شكرًا
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21
7 - أبوياسر الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:30
وأين هي خطة مواجهة تغلغل إسرائيل داخل العالم العربي؟
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6
8 - Omar USA الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:34
Once the African start making the right decision - we stopped them. Not fair. They can benefit from anybody including Israel.
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1
9 - bla bla bla الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:35
Du bla bla... nous sommes nés dans ce bla bla arabe... c'en est devenu pathétique!.... laissons à Israël le droit d'être sérieux. et cessons pour l'amour du ciel de geindre !
نحن أمة غثاء كغثاء السيل... تتكالب عليها الامم كتكالب الكلاب على القصعة!
Pour la politique arabe d'Israël, elle se résume ainsi: " les chiens aboient, la caravane passe".
pour tout vous dire, nous ne sommes plus devant امة العرب...
nous sommes face à امة الاعراب.
la plus minable des races.
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4
10 - الحقيقة الضائعة الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:36
إجتمعات وكلام وخطط فارغة لتسويق إنه إحتقار وإستهزاء بالمواطن العربي.الكل يعرف أن إسرائيل متغلغلة في جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية.إن إسرائيل متغلغلة في حتى في أمريكا.
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12
11 - سعد الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:44
اسرائيل تتغلغل بافريقيا بكل صمت ودلك لتحقيقي مصالح سياسية واقتصادية ومع دلك لا ترغب بالمهاجرين الافارقة وترحلهم المغرب يتغلغل في افريقيا لمصالح بعد الاشخاص فقط ومصالح افريقيا والشعب لا يستفيد اي شئء ومع دلك يجلب ويدمج عشرات الاف الافارقة
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11
12 - محمود الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:59
هاوءلاء أصبحت لديهم شعوبهم أضحوكة مصر في المقدمة تحارب التغلغل الاسرائيلي في افريقيا و هي تزودها بالغاز بأثمان سميت بالتفضيلية و علم سفارة الكيان الصهيوني يرفرف عاليا في سماء مصر .خدعونا نحن جيل السبعينات ربونا في المدارس بمعادات اسرائيل في حين راحوا يتفقون معها تحت الطاولة كل على حدة وتركونا نحن الشعوب في عداوتها للكيان
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10
13 - متابع الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:30
هههههه
ههه.شكرا على هذه النكتة
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4
14 - رشدون حمادي الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:53
ما يهمنا من هدا الخبر هو حقيقة توغل اسرائيل في افريقيا دليل على صحة ادعاء الناشط الامازيغي وتلعب على وتر القومية لشف صف المغاربة ونشر الهداوة بينهم ولقد بدات خطتهم تاتي اكلها بعد الاشتباك الواقع بين النشطاء الامازيغين .اما مواجهة التمدد والخطابات الجوفات ماهي اﻻ بﻻ بﻻ بﻻ المعهود لتبنيج الشعوب
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2
15 - حسن خليل الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:31
كيف أصدقك والدم علي فمك لا يشهد علي براءتك. هذا ملخص ماقاله ابن النتن ياهو بالأمس القريب ولكم أن تصدقوا أو لاتصدقوا تمثيلية منع إسرائيل من التوغل في أفريقيا فقد قال النتنياهو أنه سعيد بأن أكثر من 12 دولة عربية لها علاقات مميزة لم يكن يتوقعها من قبل؟!! أعرفوا الباقي............أيها العرب
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1
16 - martin pres du kiss الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:31
depuis quand les arabes se sont unis.si non pour s'entretuer...israël sera en Afrique comme elle est des TT les pays arabes...ils sont fort les juifs.vous les avez sous estimés.ils tiennent le monde .et les arabes c'est le maillons faible . Revenez a DIEU pour vaincre le diable...mais si vous persistez dans le chemin du diable...le bon Dieu vous lâche..une simple équation.
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