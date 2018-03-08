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كُتّاب وآراء
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انتقادات أمريكية لبيونغ يانغ وبكين في أديس أبابا
الخميس 08 مارس 2018 - 20:45
دعا وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الدول الإفريقية إلى اتخاذ موقف ضد البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فكي، في اديس ابابا اليوم الخميس .
وانتقد تيلرسون السياسة الاستثمارية للصين في افريقيا، وقال إنها لم تقدم فوائد تذكر للقارة.
وقال تيلرسون إن اللقاء مع فكي تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ اهمها السلم والامن ومكافحة الارهاب، والتعاون الاقتصادي والتجاري مع افريقيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - yassin الخميس 08 مارس 2018 - 21:03
افريقيا هي ثقب اسود وفين الي قالك مدشن تماك 12 مليار دولار هههه وباغي يسيطر عليها
شوف الترك الي دشنو 700 مليار دولار
والروس لي دشنو بالملايرر
والصين لي دشنو بالبليلايرر الدولار و+ القواعد العسكرية
ونتا يلا عندك بلاد مقسمه وغادي تسيطر على افريقيا ههههه
وتا القدافي لي كان عندو البترول وبلاد هادئة وخسر
شوف الترك الي دشنو 700 مليار دولار
والروس لي دشنو بالملايرر
والصين لي دشنو بالبليلايرر الدولار و+ القواعد العسكرية
ونتا يلا عندك بلاد مقسمه وغادي تسيطر على افريقيا ههههه
وتا القدافي لي كان عندو البترول وبلاد هادئة وخسر
2 - جامعي الخميس 08 مارس 2018 - 21:07
الخاسر الاكبر من هاد الغزو الصيني والروسي والتركي في افريقيا هو الشعب المغرب والناس في الجبال
عوض هادوك الفلوس لي تضيعو في افريقيا باش ينفاتح المغرب على افريقيا كون تصاوبو في مشاريع تنموية للشعب المغرب كون دبا المخزن شد التايد الشعبي
ودبا مشى لا تائيد افريقيا لا تائيد شعبي مغربي
ولكن هدشي كيعني ان نية المخزن هي تدمير الشعب ,, لحقاش المخزن كيعطي للافريقيا وهما كيدعمو الجزائر وزايد كيعطي ,, والقدافي كان عبرة نصف الاموال دشعب ليبي عطاه لافريقيا وفي الاخير قلبو عليه
عوض هادوك الفلوس لي تضيعو في افريقيا باش ينفاتح المغرب على افريقيا كون تصاوبو في مشاريع تنموية للشعب المغرب كون دبا المخزن شد التايد الشعبي
ودبا مشى لا تائيد افريقيا لا تائيد شعبي مغربي
ولكن هدشي كيعني ان نية المخزن هي تدمير الشعب ,, لحقاش المخزن كيعطي للافريقيا وهما كيدعمو الجزائر وزايد كيعطي ,, والقدافي كان عبرة نصف الاموال دشعب ليبي عطاه لافريقيا وفي الاخير قلبو عليه
3 - كونيتو الخميس 08 مارس 2018 - 21:23
وانتم مساعداتكم للدكتاتوريات الافريقية اعطت فاءدة.للطغاة.ودمرت مصالح الشعوب.
4 - منير الخميس 08 مارس 2018 - 21:33
و ما هي الفوائد التي قدمتها أمريكا للدول الافريقية و دول العالم غير اختلاق المشاكل والحروب التي قضت على الأخضر واليابس أمريكا دولة انانية لا تحب الا نفسها والآن بعد كل الدمار التي خلفته وراءها تأتي لتعطي الدروس في التنمية والتطور أمريكا بدأت تستشعر ان هيمنتها و مصالحها في خطر وهدا ناتج لسياساتها الخارجية المتهورة انها بداية النهاية يا سادة
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