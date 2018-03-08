انتقادات أمريكية لبيونغ يانغ وبكين في أديس أبابا

هسبريس - متابعة

دعا وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الدول الإفريقية إلى اتخاذ موقف ضد البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فكي، في اديس ابابا اليوم الخميس .

وانتقد تيلرسون السياسة الاستثمارية للصين في افريقيا، وقال إنها لم تقدم فوائد تذكر للقارة.

وقال تيلرسون إن اللقاء مع فكي تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ اهمها السلم والامن ومكافحة الارهاب، والتعاون الاقتصادي والتجاري مع افريقيا.