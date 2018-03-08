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كُتّاب وآراء
تجريب أول مدرسة لتعليم السعوديات قيادة السيارة
أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، اليوم الخميس، بدء البرنامج التجريبي للتدريب على قيادة السيارة، وذلك عبر أول مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارة في المملكة العربية السعودية.
وقالت الجامعة في حسابها على تويتر: "تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، جامعة الأميرة نورة تبدأ اليوم البرنامج التجريبي لتدريب النساء على مهارات قيادة السيارة".
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن البرنامج التجريبي للتدريب بجامعة الأميرة نورة "سيتم من خلاله تدريب 60 سيدة". وبينت "واس" أن البرنامج ينطلق بعد الانتهاء من تأهيل الدفعة الأولى من المدربات اللاتي خضعن لتدريب مكثف ومقنن، اجتزن بعده اختبار الحصول على رخصه التدريب على تعلم السياقة.
وأوضحت مديرة الجامعة، الدكتورة هدى العميل، أنه "تم الانتهاء من تدريب عدد 150 مدربة سعودية، والعمل جار على تدريب عدد مماثل". وبينت أن الجامعة في صدد بدء المرحلة التنفيذية التي تستقبل فيها جميع الراغبات في تعلم قيادة المركبات، من جميع الأعمار والفئات التي تنطبق عليهن الشروط سواء من المواطنات أو المقيمات، دون أن تحدد موعدًا لذلك.
وبينت المتحدثة أن عدد المتقدمات الراغبات بتعلم مهارات قيادة المركبات وصل إلى 54 ألفًا و126 من النساء. بينما كانت المدرسة قد دعت، في فبراير الماضي، الراغبات في تعلم قيادة السيارة للتسجيل عبر موقعها الإلكتروني.
وبينت العميل أن المدرسة تعد الأولى والحصرية في الرياض، وأن الجامعة بادرت بإعلانها عن هذا المشروع التنموي رغبة منها في الإسهام بتأهيل النساء وتحضيرهن للاستفادة من الأمر الملكي.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم 26 شتنبر 2017 أمرًا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة "وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ السعودية.